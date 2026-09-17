Qué ver en Tenerife: 8 lugares imprescindibles analizados por un experto

Tenerife no es solo sol y playa; es una isla de contrastes donde la lava y el bosque se abrazan. Si buscas una guía exigente sobre qué ver en Tenerife, aléjate de los complejos turísticos cerrados y adéntrate en su auténtica naturaleza volcánica y historia colonial.

Parque Nacional del Teide

Dorian Cols · CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

Dominado por el pico más alto del estado con 3.715 metros de altitud, este espacio esculpido por la lava ofrece un paisaje lunar único. La mejor manera de acceder es por la carretera TF-21, una ruta panorámica de montaña excepcional.

Para subir al teleférico es imprescindible reservar la entrada con semanas de antelación, ya que el contingente diario es muy limitado por motivos de conservación ambiental.

San Cristóbal de La Laguna

DailosTamanca · CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons

Esta ciudad colonial fue fundada en el siglo XV y sirvió de modelo para las capitales de América Latina. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, pasear por sus calles empedradas es hacer un viaje directo en el tiempo.

Parque Rural de Anaga

Noemi M. M. · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Este macizo alberga uno de los bosques de laurisilva más antiguos del planeta, una reliquia verde de la era terciaria. Los senderos señalizados te adentrarán en una espesa niebla que es clave para saber qué ver en Tenerife cuando buscas naturaleza virgen.

Los Gigantes

CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Estos impresionantes acantilados de roca volcánica oscura caen verticalmente sobre el océano Atlántico desde altitudes que alcanzan los 600 metros. Se pueden observar desde la playa de la Arena o reservando una excursión marítima local.

Garachico

Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net). · CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Este pueblo de pescadores renació después de que la erupción del volcán Trevejo en 1706 sepultara su puerto comercial. Este municipio histórico es un punto esencial sobre qué ver en Tenerife para entender la fuerza de la naturaleza y bañarse en sus piscinas de lava.

Masca

Escondido en el macizo de Teno, este pequeño caserío se encuentra a 650 metros de altitud y representa un objetivo clave sobre qué ver en Tenerife si te gustan las carreteras de vértigo y la arquitectura tradicional canaria.

Puerto de la Cruz

La cuna del turismo de la isla mantiene un equilibrio perfecto entre servicios de calidad e identidad tradicional, siendo un referente histórico de qué ver en Tenerife. Destaca el complejo de piscinas del Lago Martiánez, una icónica obra del artista canario César Manrique.

Cueva del Viento

Este tubo volcánico es uno de los más largos del mundo, con más de 18 kilómetros de galerías subterráneas cartografiadas. La visita guiada enseña cómo se formó el subsuelo de la isla bajo coladas de lava hace miles de años.

Consejos prácticos sobre qué ver en Tenerife

Planificar el viaje requiere entender que el clima varía drásticamente entre el norte húmedo y el sur seco. Para decidir correctamente qué ver en Tenerife, se recomienda alquilar un coche con potencia suficiente para afrontar las fuertes pendientes de las carreteras de montaña.

La diversidad climática hará que necesites tanto bañador como chaqueta de abrigo el mismo día si decides subir a la alta montaña volcánica. ¿Cuál de estos paisajes será el primero que elegirás para comenzar tu ruta?