Sofia de Borbón ha acompañado a Felipe y Leonor en la Fórmula 1 del domingo, una cita que le ha servido para despedirse de ellos antes de poner rumbo a París donde pasará todo un año en su segundo curso de universidad. La aristócrata ha escogido un centro internacional privado y carísimo, el Forward College, que ofrece a sus estudiantes recibir las clases de Política y Relaciones Internacionales en tres de sus campus: en Lisboa, París y Berlín. Si la hermana mayor ha comenzado la etapa universitaria en Madrid con cámaras, flashes y la recepción de las autoridades; Sofia lo ha hecho de una manera totalmente diferente.

Desde Vanitatis han podido saber detalles del inicio del curso de la hija pequeña, que ha comenzado una nueva etapa en el campus parisino sin posado oficial, ni paparazzi ni fotos distribuidas por la Zarzuela. De hecho, aseguran varios testigos que ha comenzado las clases «prácticamente de incógnito«. Este domingo se instaló en la que será su nueva habitación los próximos meses, ahora que los guardaespaldas que la acompañan ya han podido ajustar los detalles relacionados con su seguridad.

El año pasado, sí que quisieron compartir fotos de su estreno como estudiante superior. Ahora, sin embargo, han optado por un perfil más bajo seguramente para no ser pesados después de la máxima cobertura que han dado al inicio de curso de Leonor. ¿La idea? Que Sofia se incorporara a la rutina académica «con la mayor normalidad posible«.

Sofia de Borbón, en la Fórmula 1 con el padre y la hermana antes de viajar a París | Europa Press

No ha habido agenda oficial ni ningún tipo de distribución de imágenes de Sofia en esta nueva etapa, su cuarto año consecutivo estudiando fuera de España después del Bachillerato Internacional en el internado de Gales, el año en la universidad de Lisboa y este en París.

Sí han filtrado a la prensa cómo será este curso de Sofia en París, unas clases que impartirá en inglés y no francés como se había especulado. ¿Los temas que tendrá que estudiar? La política exterior, la globalización o los conflictos internacionales. Hará vida en un campus espectacular, un complejo universitario de estos americanos con bibliotecas, laboratorios, gimnasios, piscinas…

¿Cuánto cuesta el curso universitario de Sofia de Borbón?

No se sabe dónde vivirá la infanta exactamente, ya que ofrecen diferentes opciones de alojamientos. Explican que tienen habitaciones de entre 13 y 17 metros cuadrados, con algunas que comparten la cocina o el baño depende del dinero que pagues. Sería extraño imaginarla en esta tesitura, sobre todo porque ellos deben haber tomado la opción más cara que llega a los 1.200 € mensuales.

¿Y cuánto cuesta la matrícula anual? Pues ni más ni menos que 20.600 €, a los que se han de sumar el dinero que tengan que pagar para su día a día con la alimentación, transporte u ocio.

Sofia de Borbón había cursado el primer año en Lisboa | Casa Real

Un proyecto educativo que han seleccionado para la hija pequeña de los monarcas españoles, que continúa inmersa en los estudios superiores a sus 19 años.