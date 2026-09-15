Sofia de Borbó ha acompanyat Felip i Elionor a la Fórmula 1 de diumenge, una cita que li ha servit per acomiadar-se d’ells abans de posar rumb a París on passarà tot un any en el seu segon curs d’universitat. L’aristòcrata ha escollit un centre internacional privat i caríssim, el Forward College, que ofereix als seus estudiants rebre les classes de Política i Relacions Internacionals en tres dels seus campus: a Lisboa, París i Berlín. Si la germana gran ha engegat l’etapa universitària a Madrid amb càmeres, flaixos i la rebuda de les autoritats; Sofia ho ha fet d’una manera totalment diferent.
Des de Vanitatis han pogut saber detalls de l’inici de curs de la filla petita, que ha engegat una nova etapa al campus parisenc sense posat oficial, ni paparazzi ni fotos distribuïdes per la Zarzuela. De fet, asseguren diversos testimonis que ha començat les classes “pràcticament d’incògnit“. Aquest diumenge va instal·lar-se en la que serà la seva nova habitació els pròxims mesos, ara que els guardaespatlles que l’acompanyen ja han pogut ajustar els detalls relacionats amb la seva seguretat.
L’any passat, sí que van voler compartir fotos de la seva estrena com a estudiant superior. Ara, però, han optat per un perfil més baix segurament per no ser pesats després de la màxima cobertura que han donat a l’inici de curs d’Elionor. La idea? Que Sofia s’incorporés a la rutina acadèmica “amb la major normalitat possible“.
No hi ha hagut agenda oficial ni cap mena de distribució d’imatges de Sofia en aquesta nova etapa, el seu quart any consecutiu estudiant fora d’Espanya després del Batxillerat Internacional a l’internat de Gal·les, l’any a la universitat de Lisboa i aquest a París.
Sí que han filtrat a la premsa com serà aquest curs de Sofia a París, unes classes que impartirà en anglès i no francès com s’havia especulat. Els temes que haurà d’estudiar? La política exterior, la globalització o els conflictes internacionals. Farà vida a un campus espectacular, un complex universitari d’aquests americans amb biblioteques, laboratoris, gimnasos, piscines…
Quants diners costa el curs universitari de Sofia de Borbó?
No se sap on viurà la infanta exactament, per això, ja que ofereixen diferents opcions d’allotjaments. Expliquen que tenen habitacions d’entre 13 i 17 metres quadrats, amb algunes que comparteixen la cuina o el lavabo depèn dels diners que paguis. Seria estrany imaginar-la en aquesta tessitura, sobretot perquè ells deuen haver agafat l’opció més cara que arriba als 1.200 € mensuals.
I la matrícula anual quant cota? Doncs ni més ni menys que 20.600 €, als que han de sumar els diners que hagin de pagar per al seu dia a dia amb l’alimentació, transport o oci.
Un projecte educatiu que han seleccionat per a la filla petita dels monarques espanyols, que continua immersa en els estudis superiors als seus 19 anys.