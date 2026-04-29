Sofia de Borbó celebra avui el seu 19è aniversari i, com a regal enverinat, ha rebut l’anàlisi de dos experts en comunicació no verbal que han tret a la llum secrets que amaga el seu comportament en públic. La filla petita de Felip i Letícia protagonitza un article ben curiós a la revista Semana, on es diu que en ella s’observa “certa dependència emocional i afectiva”. En aquest dibuix de la infanta espanyola, els experts Jordi Reche i Javier Torregrosa es fixen en l’actitud que va tenir el dia de la seva graduació quan la germana no va poder assistir: “Se la veia feliç d’estar en el centre, com si li agradés ocupar el paper central que normalment ocupa la germana”.
I de la gelosia, al desig malaltís de voler tenir-ho tot “sota control“: “En la seva àrea cognitiva, es nota que Sofia vol processar la informació amb deteniment i analitzar-la bé abans de prendre una decisió i exercir una acció”. No és d’aquestes que improvisa, vaja, han pogut saber. La descriuen com una jove “observadora” que no vol fallar als pares. Els tindria com una figura molt important: “El seu comportament emocional és clarament més impulsiu, així que pot comportar-se amb menys control en la intimitat familiar. Es pot observar certa dependència emocional-afectiva cap als pares“.
D’on surt tota aquesta informació sobre l’actitud oculta de Sofia de Borbó?
I en què es fixen per poder dir tot això? Doncs, sorprenentment, en el seu nas i en els pòmuls: “Aquesta zona de la cara ens indica que necessita el reforç dels pares, que és dependent de les persones més grans i que necessita una aprovació contínua”. També la seva boca dona molta informació a aquests experts, ja que s’han fixat que acostuma a tenir un somriure contingut: “Això indica que té bastant control“. Les intervencions en públic on acaba més contenta? Quan executa les coses de manera “ordenada“: “Sofia no aixeca els pòmuls quan somriu i això fa que se la percebi com algú més seriós i moderat”.
Amb tot, volen destacar que tots els gestos que fa de manera inconscient quan acudeix a un acte oficial demostren que no té intenció de cridar l’atenció: “Vol passar desapercebuda, és discreta i té en ment un saber estar“. Tota una sèrie de detalls que demostrarien com és, en les distàncies curtes, l’aristòcrata més desconeguda i tímida de la família reial.