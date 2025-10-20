La família Borbó espanyola acostuma a omplir molts titulars. Els secrets del royals espanyols i els escàndols que han envoltat durant anys Joan Carles, Cristina i Iñaki Urdangarin els han portat a ser protagonistes de les revistes i els mitjans. Aquest cap de setmana, Elena de Borbó n’ha estat una després de ser una de les assistents al partit d’handbol del seu nebot, Pablo Urdangarin, el fill de la seva germana Cristina. El noi, que comparteix afició esportiva amb el seu pare i que després de passar pel Barça ara juga al Granollers, ha rebut una visita molt especial.
En un partit contra el Guadalajara, Elena de Borbó ha estat l’autèntica animadora del seu nebot, acompanyada també del germà del jugador, Miguel Urdangarin i la seva xicota, Olympia. Tot i que podria semblar una estampa familiar d’allò més normal -tenint en compte el cognom que els acompanya-, l’estreta relació entre les dues germanes i els seus respectius fills posa damunt la taula un altre tema: com és la relació amb les filles del seu germà Felip?
Es porten bé Sofia i Elionor amb la tieta Elena?
Elionor i Sofia de Borbó tenen uns rols molt més directe amb la corona espanyola, si més no, la filla gran i hereva al tron es troba a l’Acadèmia General de l’Aire acabant la seva formació militar. La revista Lecturas ha evidenciat que hi ha molt poques imatges d’Elena de Borbó i les seves nebodes, malgrat que sembla que es porta molt millor amb els descendents de la seva germana Cristina.
La citada revista ha recollit algunes instantànies de la família i exposa un cas peculiar, les poques imatges que hi ha són de quan Elionor i Sofia eren més petites, en alguns actes institucionals, formals i sense mostrar una relació molt propera, amb gestos d’afecte sense anar més enllà de l’estrictament necessari.
L’afecte pels fills de la seva germana Cristina
El reportatge fotogràfic que acompanya la citada revista, es pot veure l’alegria d’Elena de Borbó amb el seu nebot Pablo, després de la victòria de l’equip català. Molt somrient i abraçant-lo amb afecte, no es recorda moments d’aquest estil i de forma pública amb les filles de Letícia. Quan Iñaki Urdangarin va ingressar a la presó pel cas Nóos, recorden que Elena de Borbó viatjava molt per veure els seus nebots, cosa que reforça encara més la seva relació. “La veritat és que amb els anys Elena i Cristina cada vegada estan més pròximes. Totes dues fan costat a l’emèrit i ambdues no han deixat de visitar-li a Abu Dhabi”, exposen. Tenir el pare lluny podria haver estat l’excusa perfecta per fer-se costat, reafirmant la distància amb el seu germà gran.
Tot i que de petits podrien haver existit més relacions entre nebots, cosins i tietes, amb els anys aquesta idea s’ha anat dissipant, també per les responsabilitats i les agendes de les filles de Felip i Letícia.
Sigui com sigui, si la relació és més estreta de forma privada, això és tot una incògnita, però per l’última sortida familiar, sembla que Elena té certa predilecció pels fills de la seva germana Cristina.