Sofia de Borbó ha estudiat a Lisboa tot aquest curs, una ciutat que abandonarà aviat per traslladar-se a una altra capital europea. A partir del setembre vinent, veurem la filla petita de Felip i Letícia a París. I què hi farà? Estudiar el segon any de la carrera universitària que han escollit per a ella, Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. La fa en un centre privat adscrit a la Universitat de Londres, la que crida l’atenció de molts estudiants perquè proposa fer cadascun dels tres cursos en un campus d’un país diferent. El que ara s’ha sabut és quant costa aquest periple de la princesa espanyola.
El mitjà digital Informalia ha pogut saber que, en aquesta experiència a l’estranger, l’aristòcrata no viu amb un munt d’escortes al seu voltant ni amb la rigidesa que la forçaven a tenir a la Zarzuela. Sembla que comença a tenir una autonomia una mica més real de la que ha tingut mai, ella que ha nascut en una família tan encotillada.
Amb l’anglès com a llengua vehicular, Sofia no té problema a l’hora d’haver d’aprendre un nou idioma perquè l’han acostumat des de petita a rebre’n classes. A més a més de les assignatures obligatòries, expliquen que en aquesta nova etapa a París podrà cursar optatives de francès o altres idiomes com portuguès o alemany. Estudiar a París és un somni per a molts, una de les més atractives i amb més adeptes quan es fan les sol·licituds d’Erasmus cada any. Només cal pensar en la vida universitària que tenen, amb biblioteques llegendàries i cafès icònics amb festes i barris sencers construïts al voltant de les seves prestigioses universitats.
On viurà Sofia de Borbó quan es traslladi a París?
També s’ha sabut quina serà la residència de Sofia en aquesta nova etapa a l’estranger. La germana petita d’Elionor viurà a la CIUP, la Cité Internacionale Universitarie de París. Es tracta d’una ciutat universitària gegant i d’arquitectura digne de conte a quinze minuts del centre de la ciutat, la que barreja estudiants de tots els països des de fa un munt d’anys: “Aquí es comparteixen habitacions, idiomes, festes i debats amb els estudiants de més de 150 països que hi passen cada any“. Sempre s’ha batejat com una petita ONU juvenil perquè està dividida en residències que pertanyen als diferents països, amb la Casa d’Espanya entre una d’elles.
La programació cultural? Espectacular amb gairebé mil esdeveniments cada any entre teatre, cinema, debats, exposicions o música. De fet, els fans dels instruments disposen d’estudis de música, cors, bandes… Els estudiants pràcticament no surten del campus, de fet, ja que allà tenen tot el que poden necessitar des de restaurants i bars a sales d’estudi o teatres. I l’oferta esportiva és encara més exagerada, ja que hi troben pistes de tenis, campus de futbol o aules per realitzar ioga entre moltíssimes més ofertes. No sabrà què escollir de totes les activitats que ofereixen, ja que poden apuntar-se a classes de debat o de teatre, participar a l’hort comunitari o escriure a la revista d’estudiants.
El més habitual és que els estudis ocupin una de les habitacions que els ofereixen, una habitació individual que oscil·la entre els 13 i els 17 metres quadrats i que pot comptar amb bany privat o compartit. Hi ha alguns apartaments amb cuina pròpia, mentre que d’altres els forcen a compartir-la amb altres companys. No se sap quina opció escolliran per a ella, però el més probable és que prioritzin la seva seguretat i li recomanin que tingui un piset per a ella sola. La Universitat confirma que la residència costa entre 820 € i 1.200 € mensuals, una xifra elevada a la que se li ha de sumar els 300 € al mes en menjar, els 40 € de transport públic, els 15 € de telefonia i l’assegurança mèdica obligatòria de 20 € al mes. A partir d’aquí, tots els diners extra que vulgui gastar-se en oci o roba.
La família reial ha insistit una vegada i una altra que són Felip i Letícia els qui s’encarreguen de pagar totes aquestes despeses, les que diuen que no surten dels diners dels contribuents. Comprovar-ho no és fàcil, és clar… El que sí que sembla confirmat és que la formació de la princesa espanyola no serà barata.