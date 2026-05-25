El Tribunal Suprem s’ha declarat no competent per jutjar l’exsecretària general d’ERC, Marta Rovira, per presumpta desobediència en el marc del procés del 1-O. El Suprem ha remès el cas a l’Audiència Provincial de Barcelona.
Segons ha avançat Europa Press, que ha tingut accés a la interlocutòria de la sala penal, el Suprem subratlla que “atès que la processada no té cap aforament” “ha perdut la seva competència”.
En la conclusió del sumari, el Suprem declina la competència per jutjar Rovira a favor de l’Audiència Provincial de Barcelona, l’òrgan competent i al qual es remetrà el testimoniatge de particulars corresponent.
Sis anys exiliada a Suïssa
Després del procés independentista, Roviva va estar exiliada a Suïssa sis anys. El jutge instructor que va perseguir els líders independentistes, Pablo Llarena, va mantenir fins a juliol de 2024 una ordre de detenció nacional en contra seva per a poder rebre la seva declaració indagatòria i concloure sumari. L’exdirigent repulbicana també va ser investigada per la seva presumpta implicació en el Tsunami democràtic.
Retrets a Junqueras en el seu comiat com a secretària general
Rovira va deixar la secretaria general d’ERC l’octubre del 2024, després de 13 anys en el càrrec. Ho va fer en una conferència de comiat en la qual va carregar contra Oriol Junqueras, president actual d’ERC. Rovira li va retreure manca de compromís” amb l’1-O i pactes amb el PSC. Tot i que han passat prop de dos anys, el temps sembla encallat en el mateix moment, ja que els republicans acaben de tancar un acord per aprovar els pressupostos del Govern de Salvador Illa.
L’exsecretària general d’ERC va tornar a Catalunya el 12 de juliol del 2024, en un moment el qual encara estava al capdavant de la formació i el seu partit negociava la investidura d’Illa, després de les eleccions del 12 de maig. Finalment, el cap de files del PSC va ser nomenat president de la Generalitat, amb el suport dels 20 diputats dels republicans. “He hagut d’assumir un escenari polític que no m’agrada: la pèrdua de la majoria independentista a les darreres eleccions al Parlament”, va dir Rovira.