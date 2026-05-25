Les noves New Balance que obsessionen les expertes: esgoten talles perquè eviten que s’inflin els peus

El regnat de les sabatilles planes i rígides té els dies comptats. Els carrers de Madrid i Barcelona ja han dictat sentència davant del calçat incòmode.
Segur que tu també has patit aquesta sensació al final del dia. Aquelles esportives tan desitjades que et acaben destrossant els peus després d’una jornada intensa.
La revolució del confort que obsessiona les expertes
Olpassa de les tirites i dels frecs suportables al taló. Les noves New Balance 9060 en el seu to batejat com a ‘escuma de latte’ han arribat para canviar les regles del joc.
Parlem d’un autèntic fenomen de masses que està desapareixent dels aparadors. Una silueta que equilibra l’estètica urbana amb una petjada que sembla flotar.
Aquest model en concret s’ha convertit en el secret més ben guardat de celebritats com Nuria Roca. (Sí, nosaltres també ens vam fixar en el seu últim look de televisió).
La clau del seu èxit aclaparador s’amaga en la seva forma ampla. Està dissenyada específicament per evitar pressions molestes fins i tot quan els peus s’inflen per la calor.
Per què aquest color supera el clàssic blanc
La firma nord-americana ha decidit apostar-ho tot al minimalisme més refinat del moment. Un encert absolut per a qui busca rendibilitzar cada euro de la seva inversió.
El color crema d’aquestes sabatilles aporta una calidesa superior al típic blanc nuclear. Aquest matís converteix el model en una peça molt més sofisticada i madura.
Parlem d’un to neutre que funciona les 24 hores del dia. Encaixa igual de bé en una reunió d’oficina que en un pla improvisat de tarda amb amigues.
El seu preu oficial se situa en els 190 euros al web de la marca. Un desemborsament que s’amorteix ràpidament si calcules les vegades que te les posaràs aquesta setmana.
Com portar el calçat del moment sense cometre errors
La versatilitat d’aquest disseny et permet jugar amb les proporcions de la teva roba. No necessites un manual d’estil complex per lluir impecable des del primer minut.
La nostra combinació preferida del mes és la més senzilla i moderna. Una samarreta oversize combinada amb uns shorts texans curts crea un equilibri visual perfecte.
Com que és una sabatilla amb presència i volum, aconsegueix estilitzar les cames de forma immediata. Aporta aquest toc de tendència urbana sense caure en excessos estrafalaris.
El millor de tot? És un fitxatge intel·ligent que compres ara i utilitzes durant tot l’any, sense importar si és hivern o estiu.
Una tendència que salta a altres accessoris
Aquest fenomen del color cafè amb llet no és un cas aïllat en la moda actual. Les bosses de serrat i les gavardines fluides estan adoptant exactament la mateixa paleta cromàtica.
Si aconsegueixes combinar aquestes esportives con una bossa creuada del mateix to, resoldràs els teus estilismes diaris en menys de dos minuts de rellotge.
És la màgia de l’armari càpsula ben executat, on les peces connecten entre si de forma natural.
L’estoc de les talles intermèdies està baixant de forma alarmant en les últimes hores. Si parpelleges, et tocarà entrar a la llista d’espera oficial.
Aconseguir un calçat que cuida la teva salut plantar i eleva el teu estil és la millor decisió que pots prendre avui pel teu benestar.
Al cap i a la fi, passar el dia amb un somriure o amb dolor de peus depèn únicament d’una bona elecció en obrir el sabater al matí.