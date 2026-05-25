Mónica Naranjo ha acabat entre llàgrimes en una entrevista molt dura en la qual ha recordat la mort del seu germà. Ella només tenia 23 anys quan l’Enrique va decidir treure’s la vida per culpa de les pressions laborals que sentia. El noi tenia 29 anys, només, però va veure’s superat per una situació molt complicada i va optar per deixar de lluitar. Tota la família va trencar-se quan van descobrir el que havia passat, especialment la cantant que estava molt unida a ell. Ara, molts anys després, reconeix que encara no ha superat aquell cop: “La mort del meu germà no l’he superat mai… Si el veiés una altra vegada li diria tantes coses, imagina’t tot el que li he d’explicar tenint en compte els anys que han passat”.
L’artista no ha parlat del tema pràcticament mai, ja que és un record especialment dolorós. Ara, ha trencat l’hermetisme a 100% Únicos, el programa de Cuatro que ha volgut preguntar-li si aquesta ferida havia cicatritzat del tot. Els últims mesos de vida del germà, ell ja ho havia passat malament: “El meu germà va posar-se molt malalt mentre jo gravava el disc. Recordo que vaig aturar la gravació i vaig anar amb ell a l’hospital perquè no sabíem si sortiria d’allà viu o mort… però no volia deixar-lo sol”. Ella va tenir clar quina havia de ser la seva prioritat, però les discogràfiques van pressionar i pressionar: “Van amenaçar-me de demandar-me si no continuava amb la gravació del disc”. Davant d’allò, va haver de deixar-lo a la clínica sol i encara recorda la mirada que va dedicar-li.
Quan va parlar sobre el tema a El Hormiguero, Mónica Naranjo també va acabar trencar-se: “Quan el meu germà va morir, vam tirar les seves cendres a un lloc segur. Feia molta tramuntana i recordo que, quan les vam començar a llançar al mar, de la pols que sortia van començar a voletejar un munt de papallones. Des de llavors, ja no em sento sola”.
Per què va deixar Mónica Naranjo La isla de las tentaciones?
En un altre moment de la conversa, la cantant ha respost les preguntes que li han fet sobre un tema totalment diferent. Molts potser no ho recorden, però La isla de las tentaciones va estrenar la seva primera temporada amb Mónica Naranjo al capdavant. La cantant va rebre l’encàrrec de mans del cap suprem de Mediaset, que va confiar en ella: “Em va dir que passés per la seva oficina i, només entrar-hi, em va dir que m’aniria a la República Dominicana 20 dies després. Quan em va dir que presentaria un reality vaig sentir un pànic immens perquè mai no havia fet alguna cosa així. És molt diferent conduir un programa de televisió des d’un plató a un de parelles”.
Té clar que va ser “un regal”, però en aquell moment no ho va veure així: “Acceptar va ser la millor decisió de la meva vida perquè vaig perdre la por a fer el ridícul i em sento molt agraïda. Després d’aquella primera temporada, va arribar la Sandra i ho va fer molt millor que jo”.
Una aparició a televisió que no és habitual en ella i, encara menys, d’aquesta manera i amb tot el que ha dit sobre la seva vida privada.