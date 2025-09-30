Mónica Naranjo ha obert la setmana a La Revuelta. L’intèrpret de Sobreviviré ha estat l’entrevistada aquest dilluns 29 de setembre al programa de David Broncano i les seves declaracions no han deixat ningú indiferent. L’artista ha passat per molts formats televisius, com a jurat a Operación Triunfo i fa uns anys va ser la primera presentadora d’un dels realities estrella de Telecinco.
Mónica Naranjo va inaugurar La isla de las tentaciones a la cadena privada, sent la presentadora de la primera edició. Una edició, per cert, marcada per una parella molt mediàtica que es va convertir ben bé en història televisiva. Fani i Christofer van fer-se virals després que el noi descobrís les imatges de la seva xicota en una nit de passió amb un temptador. La reacció surrealista i embogida del noi va fer-se viral a les xarxes socials, però com ho va viure la presentadora?
Mónica Naranjo revela com va viure un moment molt tens a ‘La isla de las tentaciones’
Molts fans de La isla de las tentaciones deuen recordar el moment embogit protagonitzat per Christofer, corrent per la plata que unia les dues viles on estaven les parelles separades per anar a buscar la seva xicota, que s’ho estava passant d’allò més bé amb un altre noi.
Mónica Naranjo ha parlat del seu paper com a presentadora i com va viure aquest gir de guió en primera persona. “Les primeres temporades d’un reality, el que agrada, és que les persones no saben a què van. En aquesta temporada la gent que va anar-hi estava molt perduda, no sabien el que passaria…”, explica a La Revuelta. La màgia d’estrenar un programa també incorpora el factor sorpresa que temporada rere temporada s’ha anat perdent. Aquesta primera temporada va deixar moments molt destacats, com la infidelitat d’Estefanía, coneguda també com a Fani, i Christofer. “Això que explicaré ara és delicat”, ha avançat l’artista.
"No iría nunca con pareja a La isla de las tentaciones"— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025
La temporada aquella de Estefanía fue legendario. Legendario. #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/jIpkYqllG6
“Jo no aniria mai a La isla de las tentaciones amb parella”, ha expressat. “Saps el que és veure unes imatges abans d’ensenyar-les-hi al noi i veure que sota els llençols li estan fent una chupipaji i que tu has d’ensenyar-li tot això al noi?”, es pregunta. Davant aquesta confessió, Broncano ha volgut saber què pensava ella en aquell moment. “Pensava que em pegaria”, ha afirmat.
L’escena viral de Christofer i Estefanía
Per acabar aquest recordatori de la seva etapa a La isla de las tentaciones, ha donat detalls del moment en què Christofer va descobrir la infidelitat d’Estefanía. “Quan vaig veure un dels nois completament desfermat, que es va treure la petaca i els micros, que es va aixecar totalment histèric i desencaixat venint cap a mi vaig dir: ‘Gràcies, Déu per aquests moments, almenys moriré en una illa preciosa’…”. Per sort va veure que el noi sortia corrent per la platja cridant ‘Estefanía’ completament embogit. Des de llavors és Sandra Barneda qui presenta el programa de Telecinco, que “ho fa meravellosament bé”, ha indicat l’entrevistada. Tot plegat, una manera de conèixer aquesta història tan coneguda a la televisió des de la visió de la presentadora.