Les sandàlies d’àvia que odiaves de petita tornen a El Corte Inglés i exhaureixen existències en hores

Segur que les recordes a la perfecció de la teva infantesa. I és que l’univers de la moda ens està adreçant un missatge directe cap al mapa de la nostàlgia.
Parlem d’aquell calçat que la teva mare t’obligava a posar-te per anar a la platja. Sí, aquelles sandàlies que vas jurar no tornar a portar mai més.
El retorn que ningú va veure venir aquest estiu
La moda és cíclica i aquest any 2026 ens ho està demostrant de la manera més inesperada. Les passarel·les han parlat clar. Les sandàlies cancorres han tornat per la porta gran i amenacen de convertir-se en el calçat rei de la temporada.
Però oblideu aquelles peces de plàstic rígid que ens feien magolles insuportables cada mes de juliol. (Menys mal, perquè encara arrelem traumes d’allò). La versió actual rescata la silueta clàssica de pescador però amb un gir prèmium que ha enamorat les expertes en estilisme.
El secret de l’èxit: Pell i comoditat absoluta
La clau d’aquest fenomen viral rau en l’evolució del disseny cap a la comoditat absoluta i el luxe silenciós.
Les insiders ja no busquen taconassos impossibles ni plataformes que desafiïn la gravetat per a les seves jornades maratonianes de sol.
Ara la tendència dicta que el confort no es negocia en absolut. Les noves cancorres combinen una estètica plana molt funcional amb acabats sofisticats.
La firma espanyola Mim ha liderat aquesta revolució amb un model que ja està causant furor als passadissos de El Corte Inglés.
Aquest calçat artesanal està fabricat íntegrament a Espanya utilitzant materials d’alta qualitat que cuiden la trepitjada.
Es tracta d’una peça confeccionada en pell suau amb un tancament de veta adherent tradicional que s’adapta perfectament al turmell.
El seu preu de 59,99 euros les converteix en una inversió intel·ligent si busques una sabata duradora per al dia a dia.
Com combinar la tendència sense semblar que vas a la platja
És la gran pregunta que ens feu sempre a les xarxes socials. Com introdueixo aquest calçat retro a la meva oficina? La resposta es més senzilla del que sembla perquè combinen absolutament amb tot el teu armari estival.
Les reines del ‘street style’ ja les porten con vestits blancs de lli i pantalons folgats de sastre per restar formalitat. Si busques un toc més elevat, pots inspirar-te en els últims estilismes vists a les nostres carrers.
Parlem de combinar-les amb shorts de bústies XL, bruses brodades romàntiques i complements potents com un barret de ràfia mediterrani.
El resultat és un look fresc, xic i amb aquell aire vintage que tant ens agrada lluir quan pugen les temperatures.
Un èxit de vendes amb les hores comptades
El fenomen no ha fet més que començar però les alarmes d’estoc ja s’han encès als principals centres comercials. La demanda d’aquest model concret de Mim està superant totes les expectatives de la marca per a aquest mes.
Moltes talles centrals ja mostren el cartell de darreres unitats disponibles a la plataforma de venda en línia.
Ja saps com funciona això en l’era dels continguts virals. Si t’ho penses massa, et quedes sense elles.
Vas a donar-les una segona oportunitat aquest any o prefereixes seguir fidel a les teves vambes de confiança?