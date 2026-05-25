Las sandalias de abuela que odiabas de niña vuelven a El Corte Inglés y agotan existencias en horas

El mundo de la moda nos está enviando un mensaje directo al mapa de la nostalgia. Seguro que las recuerdas perfectamente de tu infancia.

Hablamos de aquel calzado que tu madre te obligaba a ponerte para ir a la playa. Sí, aquellas sandalias que juraste no volver a llevar nunca más.

El retorno que nadie vio venir este verano

La moda es cíclica y este año 2026 nos lo está demostrando de la manera más inesperada. Las pasarelas han hablado claro. Las sandalias cancorres han vuelto por la puerta grande y amenazan con convertirse en el calzado rey de la temporada.

Pero olvida aquellas piezas de plástico rígido que nos hacían rozaduras insoportables cada mes de julio. (Menos mal, porque aún arrastramos traumas de aquello). La versión actual rescata la silueta clásica de pescador pero con un giro prémium que ha enamorado a las expertas en estilismo.

El secreto del éxito: Piel y comodidad absoluta

La clave de este fenómeno viral reside en la evolución del diseño hacia la comodidad absoluta y el lujo silencioso.

Las insiders ya no buscan tacones imposibles ni plataformas que desafíen la gravedad para sus jornadas maratonianas de sol.

Ahora la tendencia dicta que el confort no se negocia en absoluto. Las nuevas cancorres combinan una estética plana muy funcional con acabados sofisticados.

La firma española Mim ha liderado esta revolución con un modelo que ya está causando furor en los pasillos de El Corte Inglés.

Este calzado artesanal está fabricado íntegramente en España utilizando materiales de alta calidad que cuidan la pisada.

Se trata de una pieza confeccionada en piel suave con un cierre de tira adherente tradicional que se adapta perfectamente al tobillo.

Su precio de 59,99 euros las convierte en una inversión inteligente si buscas un zapato duradero para el día a día.

Cómo combinar la tendencia sin parecer que vas a la playa

Es la gran pregunta que nos hacéis siempre en las redes sociales. ¿Cómo introduzco este calzado retro en mi oficina? La respuesta es más sencilla de lo que parece porque combinan absolutamente con todo tu armario veraniego.

Las reinas del ‘street style’ ya las llevan con vestidos blancos de lino y pantalones holgados de sastre para restar formalidad. Si buscas un toque más elevado, puedes inspirarte en los últimos estilismos vistos en nuestras calles.

Hablamos de combinarlas con shorts de cintura alta XL, blusas bordadas románticas y complementos potentes como un sombrero de rafia mediterráneo.

El resultado es un look fresco, chic y con ese aire vintage que tanto nos gusta lucir cuando suben las temperaturas.

Un éxito de ventas con las horas contadas

El fenómeno no ha hecho más que comenzar pero las alarmas de stock ya se han encendido en los principales centros comerciales. La demanda de este modelo concreto de Mim está superando todas las expectativas de la marca para este mes.

Muchas tallas centrales ya muestran el cartel de últimas unidades disponibles en la plataforma de venta en línea.

Ya sabes cómo funciona esto en la era de los contenidos virales. Si lo piensas demasiado, te quedas sin ellas.

¿Vas a darles una segunda oportunidad este año o prefieres seguir fiel a tus zapatillas de confianza?