Llega a Lidl la espectacular vajilla de diseño mediterráneo que promete agotarse en cuestión de horas

El verano ya está aquí y la fiebre por las terrazas bonitas ha comenzado. Seguro que tú también has sentido esta necesidad de renovar los platos aburridos de siempre para las cenas con amigos. *(Y no, no es necesario gastar un sueldo en tiendas de diseño nórdico)*. El problema es que las opciones económicas suelen ser sosas y las piezas artesanales que ves en Instagram cuestan una fortuna.

La solución acaba de aterrizar en los pasillos más deseados de España y promete desaparecer en cuestión de horas. No hablamos de un clon de mueble ni de un electrodoméstico revolucionario. Esta vez, el secreto para conseguir una mesa de revista está en el gigante alemán del descuento, que ha decidido romper el mercado de la decoración con una colaboración histórica.

El tesoro mediterráneo que volará de las estanterías

Hablamos de la espectacular vajilla Tognana Amalfi, un conjunto de 18 piezas que llega hoy mismo a los lineales de Lidl con un descuento especial. Esta marca italiana cuenta con más de 75 años de historia en la fabricación de porcelana de alta calidad. Ahora, traen su modelo más icónico y reconocible directamente a nuestro país por un precio de auténtica ganga: solo 39,99 euros.

Olvídate de las vajillas monocolor que hacen pureza visual. Este set incluye seis platos llanos, seis platos hondos y seis platos de postre. Lo mejor es su concepto de diseño desigual. Cada pieza mezcla estampados cítricos, pinceladas artesanales y tonos turquesas, amarillos y rojos sin seguir un patrón único. *(El efecto visual es una auténtica fantasía mediterránea)*.

Atención al truco de estilismo: Si combinas estos platos con unos manteles de lino neutro, unas copas sencillas y un centro de mesa con limones naturales, tendrás la estética exacta de una villa en la Costa Amalfitana sin salir de tu comedor.

Resistencia diaria y el accesorio secreto para el aperitivo

No te dejes engañar por su acabado brillante y su aspecto delicado de tienda de antigüedades. Estamos ante una vajilla todoterreno fabricada en porcelana de alta densidad. Es totalmente apta para el microondas y resiste el uso diario en el lavavajillas sin perder ni un ápice de su color original. Es perfecta tanto para un desayuno rápido como para una cena formal en el jardín.

Pero atención, porque la locura en el supermercado no se queda aquí. Para quienes buscan una coordinación total en sus eventos veraniegos, la cadena ha lanzado un complemento imprescindible. Se trata de un set de cuencos a juego de 13 centímetros de diámetro, ideales para el picoteo, los helados o el yogur de la mañana, que sale a la venta por solo 8,99 euros.

La tendencia del colorismo cítrico y la cerámica con alma artesanal está arrasando en las revistas de decoración este año. La diferencia es que con esta oportunidad no sufrirás por tu bolsillo si se rompe una pieza durante el verano. La mala noticia es que este tipo de ofertas en bazar no se suelen reponer. ¿Esperarás a que te lo cuenten o irás a por la tuya antes del cierre de cajas?