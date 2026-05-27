Còmodes, elegants i de color ‘blue moon’: així són les espardenyes de falca d’El Corte Inglés per a vestits eivissencs

Ho hem tornat a fer. Just quan pensaves que la teva col·lecció de calçat per al bon temps estava completa, arriba una novetat que ho canvia tot.
No és una sabata més que acabarà oblidada al fons de l’armari. Parlem d’aquella peça clau que et solucionarà absolutament tots els estilismes dels pròxims mesos. (I sí, els teus peus donaran les gràcies).
La caça del calçat estival perfecte sempre té els mateixos requisits: que no faci mal en caminar, que elevi la silueta i que combini amb tot. Sembla una missió impossible, però els dissenyadors acaben de trobar la tecla exacta.
La febre pel to que destrona l’espart natural
Oblida per un moment els tons beige i marrons de sempre. La primavera del 2026 exigeix un codi de color molt més sofisticat i magnètic per trencar la monotonia urbana.
El gran secret d’aquesta temporada s’amaga darrere d’un nom que ja està en boca de totes les expertes en moda: el color Blue Moon.
Aquest to de blau, profund però amb una lluminositat màgica, té una explicació visual molt clara. Aconsegueix crear un contrast cromàtic únic sobre la pell que bronzeja òpticament les cames sense necessitat de prendre el sol.
És el llenç perfecte per trencar l’hegemonia dels complements avorrits. Aporta una dosi de frescor immediata que rejoveneix qualsevol look bàsic en qüestió de segons.
L’enginyeria de la falca que no cansa a les tres hores
Sabem perfectament què passa amb els tacons quan el termòmetre comença a collar. L’asfalt crema, els peus s’inflen i aquell sopar idíl·lic es converteix en una tortura xinesa.
Per això, l’estructura d’aquestes espardenyes d’El Corte Inglés ha deslligat la bogeria entre les dones que passen moltes hores de peu però es neguen a anar planes.
El secret de la seva comoditat rau en la inclinació de la seva plataforma. Compta amb una alçada de falca mitjana que respecta la curvatura natural del peu, distribuint el pes del cos de forma equitativa.
A això se li suma una plantilla interior encoixinada amb tecnologia d’última generació que esmorteeix cada trepitjada. És l’alternativa real al calçat esportiu per als dies en què necessites un extra d’elegància.
El tancament mitjançant llaçada al turmell està dissenyat amb cintes de cotó ultra suau. Això garanteix una subjecció ferma que evita el xancleteig sense deixar marques vermelles a la pell.
El matx definitiu amb l’estètica eivissenca
Si hi ha un uniforme oficial quan arriba la calor, aquest és el vestit blanc d’estil eivissenc. É un clàssic imbatible, però a vegades peca de predictible si no s’accesoritza amb el cap.
Aquí és on ocorre la màgia de la moda. El blau ‘Blue Moon’ d’aquestes falques trenca la puresa del blanc d’una forma tan neta que eleva el conjunt al nivell de passarel·la.
La combinació del teixit calat o les puntes del vestit amb la textura artesanal del iute crea un joc de contrasts que funciona tant per anar a l’oficina com per a una tarda de xiringuito.
No necessites afegir joies estridents ni bosses de mà complicades. El calçat es converteix en el protagonista absolut del look, demostrant que el minimalisme ben executat és la més gran de les elegàncies.
Si vols treure’ls el màxim partit més enllà dels vestits, combina-les amb uns pantalons texans de tall culotte blancs i una camisa de lli blau. L’efecte visual de cames infinites està assegurat.
Una inversió intel·ligent que cuida el producte local
Moltes vegades caiem en la trampa de comprar calçat d’usar i llençar en firmes de “fast fashion” que amb prou feines dura tres posades abans de desenganxar-se.
En aquest cas, la proposta que trobem al gegant verd destaca per la seva fabricació artesanal. Es nota el mim en el cosit a mà del iute i en la qualitat dels materials seleccionats.
Invertir en una bona espardenya és assegurar un fons d’armari que t’acompanyarà durant diverses temporades sense perdre la forma ni la intensitat del color original.
A més, en apostar per marques amb segell de proximitat, estem donant suport a una indústria tradicional que mima la salut dels nostres peus amb patrons provats durant dècades.
Per què estan volant dels estants?
La resposta curta és el seu preu competitiu per a la qualitat que ofereixen. Un calçat d’aquestes característiques en firmes exclusives de Saint-Tropez superaria fàcilment les tres xifres a l’etiqueta.
El Corte Inglés ha ajustat el pressupost llançant aquest model sota una de les seves marques pròpies més desitjades, aconseguint un equilibri perfecte entre disseny premium i accessibilitat real.
L’enginyeria de l’atenció a les xarxes socials ha fet la resta. Diversos perfils de prescriptores d’estil de més de 50 anys les han catalogat com el “calçat salvavides” de l’any, deslligant l’efecte crida.
Les alarmes d’estoc ja s’han encès a la plataforma online. Les talles centrals (de la 37 a la 39) estan començant a penjar el cartell de últimes unitats al web de la firma.
Esperar a les rebaixes oficials per fer-te amb elles serà un error de manual. L’experiència ens diu que aquest tipus d’amors a primera vista de primavera no arriben vius al mes de juliol.
Al cap i a la fi, la moda intel·ligent consisteix exactament en això: avançar-se a la necessitat abans que arribi la primera onada de calor i et quedis sense opcions a la botiga.
Vas a ser de les primeres a passejar el color ‘Blue Moon’ per les terrasses aquest cap de setmana o vas a esperar que tothom les porti per començar-les a buscar?