L’advertiment de la dermatòloga Cristina de Hoyos sobre la crema Nivea de llauna blava: «No s’hauria de posar en un pedestal»

Està al bany de la teva mare, al de la teva àvia i, gairebé amb total seguretat, guardada en algun calaix de la teva pròpia casa. La icònica llauna blava de Nivea és el cosmètic més transversal de la història.
És una icona intergeneracional que ha sobreviscut a modes, crisis i revolucions tecnològiques. Tot i això, la confiança cega en aquest producte està provocant vertaders desastres a la pell de milers de persones.
Segur que tu també l’has fet servir alguna vegada per hidratar-te la cara abans d’anar a dormir o per calmar una cremada del sol. (Tranquil·la, a nosaltres també ens van vendre que servia absolutament per a tot).
El mite de la hidratació universal que arruïna el teu rostre
La veritat darrere d’aquesta textura densa i untuosa que tant coneixem no és tan idíl·lica com dicten els anuncis de la televisió. La pell del rostre té unes necessitats específiques que aquest producte no pot cobrir.
La prestigiosa dermatòloga Cristina Hoyos ha decidit alçar la veu a favor de la ciència mèdica per desmuntar el mite. Utilitzar la crema Nivea blava com a hidratant facial diària és un error absolut.
La seva fórmula clàssica està dissenyada amb una base altament oclusiva que tapona els porus per complet. Si tens la pell mixta, grassa o amb tendència a l’acne, l’únic que aconseguiràs és un brot massiu de comedons.
La funció principal d’aquesta crema no és aportar aigua a les cèl·lules, sinó crear una barrera física infranquejable. Aplicar-la al rostre de forma continuada impedeix la respiració cel·lular i altera el greix natural.
Els únics quatre escenaris on la Nivea blava és imbatible
Malgrat les advertències per al rostre, la doctora Hoyos no renega d’aquest clàssic dels lineals de supermercat. De fet, la ciència mèdica avala el seu ús estricte en quatre zones corporals molt concretes.
El primer escenari crític es troba als talons agafats i els colzes. Aquestes zones no tenen prou glàndules sebàcies i la densitat de la fórmula és perfecta per reparar la pell hiperqueratòsica.
El segon ús obligatori és com a tractament de xoc per a les mans agrietades pel fred o per l’ús de productes químics. Una capa gruixuda actua com un guant regenerador durant la nit.
El tercer cas recomanat per l’experta es centra en les cicatrius recents que ja han tancat. L’oclusió que genera la crema manté la zona hidratada, millorant l’elasticitat del teixit nou.
El quart i últim benefici estrella és la seva capacitat per calmar les zones del cos sotmeses a un fregament constant, com les cuixes durant els mesos d’estiu o els peus abans d’estrenar sabates noves.
Has d’aplicar la regla mèdica de la pell humida
Sabies que estàs desaprofitant el potencial d’aquesta crema si l’apliques directament sobre la pell seca? La física molecular té un truc per canviar les regles del joc.
Per aconseguir un efecte reparador profund a les zones conflictives, has d’aplicar la regla mèdica de la pell humida. El moment exacte és just després de sortir de la dutxa diària.
Al aplicar la crema densa quan el teixit encara conserva microgotes d’aigua, la barrera oclusiva segella aquesta humitat a l’interior. És el mètode més barat i eficaç per acabar amb la pell de cocodril a les cames.
Per què aquest pot de dos euros segueix col·lapsant el mercat?
La demanda de la llauna blava no decau a pesar de la invasió de la cosmètica coreana i els sèrums d’àcid hialurònic d’última generació. Els consumidors busquen certeses econòmiques en temps d’incertesa.
Les vendes globals d’aquest producte específic es mantenen estables amb un creixement del cinc per cent anual. El secret de la seva longevitat és un preu imbatible que no supera els tres euros a les farmàcies.
El ritme de fabricació a les plantes europees no cessa per proveir tant a les llars com a professionals del sector del tatuatge. Els tatuadors la segueixen recomanant per a la curació de la pell tintada.
Conèixer els límits de cada producte és l’únic requisit per no cometre errors estètics irreparables. Escuitar els experts de la dermatologia és la prova definitiva que la millor rutina no sempre és la més cara, sinó la més intel·ligent.
Continuaràs fent servir la llauna blava per a tot o començaràs a respectar les necessitats reals de la teva pell des d’aquesta mateixa nit?