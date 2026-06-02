Ni la Barceloneta ni Castelldefels: la platja on desconnecta Pep Guardiola té cales cristal·lines i un castell medieval

L’estrès de la gran ciutat i les mirades indiscretes ens obligen a buscar un refugi amb urgència. L’estiu ja és aquí i la necessitat de trobar un racó costaner autèntic, completament lliure de les massificacions de sempre, s’ha convertit en una autèntica prioritat absoluta.
Existeix un racó paradisíac que ha aconseguit mantenir-se completament a la vora del turisme de masses més sorollós. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar en comprovar que encara queden llocs així). Un lloc de desconnexió radical que amaga el secret més ben guardat de l’entrenador més guardonat del futbol mundial.
El búnquer de pau d’un mite del futbol
Parlem de Tamariu, una bellíssima i minúscula pedania marinera que pertany al municipi de Palafrugell, en ple cor de la província de Girona. Aquest racó d’aigües magnètiques i transparents és el lloc exacte on el mateix Pep Guardiola decideix desaparèixer del mapa de l’actualitat esportiva per recarregar piles amb els seus.
Les informacions locals confirmen que l’actual tècnic del Manchester City ha convertit aquest antic nucli de pescadors en la seva guarnició d’estiu. Els veïns de la zona estan més que acostumats a veure el geni de Santpedor passejant amb tota tranquil·litat per la riba, gaudint d’un anonimat que resulta impossible de trobar en qualsevol altre punt del mapa turístic internacional.
La fisonomia d’aquest oasi de platja compta amb un blindatge natural absolut. La badia està flanquejada per densos boscos de pins que moren directament a la sorra, impedint físicament la construcció de grans complexos hotelers moderns.
Un tresor ocult entre roques i pins
El gran secret de l’èxit d’aquesta destinació rau en la seva escala humana i en el seu perfil íntim. Tamariu amb prou feines compta amb uns 300 habitants censats durant l’any, una xifra que garanteix una atmosfera de poble petit i familiar. La seva platja principal, de només 180 metres de longitud, destaca per una sorra fina d’un color daurat únic i unes aigües tan netes que permeten veure el fons marí a diversos metres de profunditat.
El viatger pot recórrer a peu els espectaculars camins de ronda, senders històrics esculpits a la pedra que connecten de forma directa amb racons de somni. Cap al nord, els passos ens guien fins a la recòndita cala d’Aigua Xelida, un minúscul entrant de mar envoltat de penya-segats on els pins gairebé acaricien l’aigua cristal·lina. Cap al sud, el relleu es torna més salvatge i ens descobreix Cala Pedrosa, un racó verge perfecte per als amants del bussa.
L’experiència en aquest petit nucli mariner no està completa sense gaudir de la gastronomia de costa més autèntica. Els restaurants del passeig marítim, situats a pocs metres de les barques avarades, fonamenten el seu èxit en el peix fresc capturat el mateix dia. La gran especialitat local són els arròs caldosos de marisc i els eriçons de mar, coneguts a la comarca com a garoines, que se serveixen seguint les receptes ancestrals dels antics pescadors de la zona.
El perill de quedar-se fora del paradís
Sabies que aquesta zona de la Costa Brava va ser històricament el refugi preferit dels intel·lectuals i artistes de la Barcelona del segle XX? Personatges de la talla de l’escriptor Josep Pla van fixar en aquestes cales el seu paisatge de referència, deixant constància en les seves obres de la llum única i de la pau que encara avui es respira en els seus carrers empedrats.
Els pocs allotjaments disponibles al nucli urbà i els habitatges de lloguer de vacances ja registren nivells de reserves històrics per a les properes setmanes de la temporada alta. Les places són extraordinàriament limitades a causa de l’estricta protecció urbanística del Pla Director Urbanístic del litoral de Girona, que busca preservar l’essència original del paisatge de la Costa Brava.
Preparar una escapada i descobrir el refugi predilecte de l’entrenador més exigent del món és la millor decisió que pots prendre avui mateix si busques fugir del soroll mediàtic i de les aglomeracions. Et perdràs l’oportunitat de desconnectar en l’últim gran secret mariner de Catalunya?