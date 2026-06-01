Aquesta piscina natural és espectacular i es troba a només 40 km de Tarragona: banys tranquils i paisatge de pel·lícula

Quan el termòmetre puja i la ciutat s’enrareix, el cos reclama una treva. No calen grans plans ni quilòmetres per endavant: a pocs minuts de Tarragona, hi ha llocs on la frescor, la calma i la natura t’esperen sense fer soroll. Racons que semblen pensats per a banyar-se en aigües clares, respirar aire pur i oblidar el rellotge. Descobreix una de les cales més boniques de Catalunya a la Costa Daurada.
Un refugi natural a tocar
Imagina un sender estret entre arbres, una passarel·la de fulles i ombres verdes que et guia a pas lent mentre l’aigua murmura al teu costat. Això és exactament el que t’ofereix Farena, un poble amb encant enclavat a les Muntanyes de Prades. Un punt de sortida ideal per a una escapada que connecta amb l’essencial.
On comença l’aventura
Després de deixar el cotxe al petit pàrquing del poble, la ruta comença sense presses per una pista forestal fàcil de seguir. No té pèrdua. És un camí apte per a tothom: famílies amb nens, parelles, grups d’amics… fins i tot si no estàs gaire avesat a caminar.
El trajecte, d’uns 20 minuts, transcorre entre pinedes frondoses, corriols ombrívols i flaire de terra humida. Cada passa et porta més a prop del que vindrà.
El Toll de l’Olla: un racó que enamora
Quan el soroll de l’aigua comença a ser constant, ja ets a prop. I de cop, el camí s’obre i descobreixes el Toll de l’Olla. Una piscina natural preciosa, alimentada pel riu Brugent, envoltada de roques i vegetació.
L’aigua és clara i fresca. No exagerem si diem que sembla d’un anunci. Hi ha zones on toca el sol i d’altres amb ombra generosa. Perfecte per seure, llegir, prendre el sol o, simplement, mirar com l’aigua brolla.
Consells per gaudir-ho al màxim
Hi ha qui s’ho pren com una aventura, altres com una pausa. Siguis com siguis, aquests consells t’ajudaran:
- Ves-hi d’hora, sobretot en caps de setmana. Evitaràs aglomeracions i tindràs el lloc gairebé per tu sol.
- Porta calçat còmode i que pugui mullar-se. Algunes roques rellisquen.
- No t’oblidis del banyador, la tovallola i protecció solar.
- Aigua, fruita i potser un entrepà. No hi ha serveis al voltant, i un pícnic improvisat vora el riu sempre fa il·lusió.
- I sobretot: respecta l’entorn. És un espai protegit i màgic. Si el cuidem, el podrem gaudir molt temps.
Una excursió que agrada a tothom
Hi ha rutes més dures, més llargues, amb més desnivell. Aquesta no és una d’elles. Però té alguna cosa especial. És fàcil, curta, bonica i sorprenent. I el millor: és per a tothom.
Els nens s’ho passen genial amb l’aigua. Els adults descobreixen el plaer de seure en silenci, sense notificacions ni presses. I si vas sol, millor encara. Pots escoltar, observar, sentir.
Com arribar sense complicacions
Des de Tarragona, pren la C-14 en direcció a Montblanc i segueix fins a la desviació cap a Farena. Un cop al poble, tot està senyalitzat.
Compte amb l’aparcament. Hi ha espai habilitat, però fora dels límits et pots endur una multa. I no seria el millor record de l’excursió…
Un bany diferent, un dia complet
Si ets dels que sempre busca platges noves, pensa en això com una alternativa amb encant. No hi ha sorra ni onades, però sí aigua neta, roques càlides i natura viva. És ideal per fer una pausa i reconnectar amb el que ens envolta.
I si et quedes amb ganes de més, la zona ofereix altres caminades, pobles de conte i paisatges de postal. Però només amb el Toll de l’Olla, ja tindràs el dia fet.
El pla perfecte per aquest estiu
No calen grans plans ni grans pressupostos. Només ganes de descobrir i gaudir. Aquesta piscina natural és una d’aquelles joies que, quan les trobes, ja no oblides.
Si encara no hi has estat, aquest estiu pot ser la teva oportunitat. I si ja la coneixes… segurament t’estàs plantejant tornar-hi ben aviat.