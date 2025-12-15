L&#039;escapadeta
Escapades de tardor a Tarragona: 5 pobles amb molt d’encant i paisatges que semblen trets d’una pel·lícula
Pedro Corchado Fontserè
15/12/2025 10:30

Tarragona no és només costa i ruïnes romanes: també és interior, història viva i natura en calma. Amb l’arribada de la tardor, els seus pobles més recòndits esdevenen refugis ideals per a passejades tranquil·les, bona gastronomia i vistes úniques. Et presentem cinc escapades possibles per a aquesta tardor, des de cingles amb vistes de vertigen fins a valls on el temps sembla haver-se aturat.

Prades: la vila vermella entre boscos daurats

Enclavat al cor de les muntanyes de Prades, aquest petit poble es distingeix pel color rogenc de la seva pedra, que a la tardor pren una intensitat especial. Envoltat de pinedes, castanyers i alzines, el paisatge es transforma amb tons ataronjats i daurats, creant un entorn gairebé oníric.

La seva plaça Major, gairebé quadrada i amb una font renaixentista al centre, sembla treta d’un decorat cinematogràfic. Els carrers empedrats i les cases de pedra conviden a perdre’s sense presses. Des d’aquí es poden iniciar rutes de senderisme que travessen boscos espessos, miradors i zones on el silenci és absolut.

Prades és el lloc ideal per a qui busca calma, natura i un toc de màgia medieval.

Montblanc: muralles medievals sota la boira

Poques coses evoquen tant la tardor com una ciutat emmurallada embolcallada de boira. Montblanc, capital de la Conca de Barberà, conserva un nucli històric imponent on cada pedra explica una història.

Les seves muralles del segle XIV, torres defensives i portals d’accés com el de Sant Jordi, creen un escenari digne de llegenda. En aquesta època de l’any, el turisme baixa i passejar pels seus carrers empedrats esdevé una experiència íntima. Els cafès del centre, les botigues d’artesania i les esglésies gòtiques completen l’encant.

Montblanc no és només un poble bonic; és una lliçó viva d’història que, a la tardor, ofereix la seva millor cara.

Siurana: cingles, llegendes i capvespres

Dalt d’un cingle sobre l’embassament del mateix nom, Siurana sembla suspesa entre el cel i la terra. Aquest petit nucli del Priorat és famós per les seves vistes imponents, però també per les llegendes que envolten les seves pedres.

Aquí va tenir lloc la darrera resistència musulmana a Catalunya. Les ruïnes del castell àrab, juntament amb l’església romànica i les cases de pedra, formen un conjunt que impressiona. A la tardor, la llum es torna més suau i els capvespres s’omplen de tons càlids, convertint cada racó en una postal.

Els voltants ofereixen rutes de senderisme, escalada i fotografia. Siurana és per mirar, respirar i quedar-se en silenci.

Miravet: reflexos templers sobre l’Ebre

A la vora de l’Ebre, amb el reflex de l’aigua multiplicant la seva bellesa, Miravet s’alça com un bastió templer. El seu castell, un dels millor conservats de Catalunya, domina el turó i recorda el poder que un dia va tenir l’orde.

L’accés al poble per una barcassa que creua el riu ja és per si mateix una experiència. Les cases penjants, els carrers estrets, els tallers de terrissaires tradicionals… tot respira autenticitat. A la tardor, el riu baixa més tranquil, la llum canvia i el paisatge pren un to melancòlic, perfecte per a la contemplació.

Miravet és història, paisatge i calma a parts iguals. Una destinació per assaborir sense presses.

L’Espluga de Francolí: coves, vi i vinyes daurades

Als peus de les muntanyes de Prades, l’Espluga de Francolí barreja natura, arqueologia i cultura del vi. Aquí es troben les famoses coves prehistòriques, que permeten endinsar-se en el passat més remot de la regió.

A més, la tardor transforma les vinyes properes en un mosaic de colors terra i mostassa. El Museu del Vi, el monestir de Poblet a pocs quilòmetres, i les rutes en bicicleta o a peu converteixen aquesta localitat en una opció completa.

És un lloc que connecta passat i present, ideal per a famílies o viatgers curiosos.

Una tardor de pel·lícula sense sortir de Tarragona

La província ofereix molt més que platges: convida a caminar a poc a poc, respirar aire net i deixar-se portar per la seva ànima rural.

Quin d’aquests pobles t’agradaria descobrir primer? Comparteix aquesta guia amb qui saps que necessita una escapada.

Tarragona

