Ni mines de sal ni cova del Diable: aquest racó desconegut de Tarragona ofereix màgia, llegendes i una aventura subterrània increïble

El cor humà sempre ha sentit una atracció especial per allò que s’amaga sota terra. Les entranyes de la roca, el silenci humit de les coves i el misteri de la foscor han estat, alhora, font de por i de fascinació. Qui no ha somiat alguna vegada en un viatge al centre de la Terra, com descrivia Jules Verne, descobrint paisatges ocults que semblen desafiar les lleis de la física?
Entre llegendes i curiositat
Catalunya està plena de coves conegudes: la Cova del Diable, les mines de sal de Cardona o les galeries de Montserrat. Però hi ha un racó menys famós que amaga tanta bellesa com qualsevol altre. Enmig del Baix Ebre, aquest indret ofereix al visitant no només un espectacle natural, sinó també un fil invisible que connecta amb la història i les llegendes del territori.
El descobriment no és antic, sinó relativament recent. L’any 1968, un grup d’espeleòlegs del Centre Excursionista de Gràcia va endinsar-se en un terreny càrstic i va topar amb un univers que semblava treure el cap d’un conte fantàstic. El van batejar amb un nom que no enganya: Coves Meravelles.
Les Coves Meravelles de Benifallet: un món de pedra que creix cap a totes bandes
Aquest sistema subterrani el formen sis cavitats calcàries. L’aigua, amb la seva paciència infinita, ha anat filtrant-se per les esquerdes de la roca durant milers d’anys, modelant un paisatge interior que deixa bocabadat. Estalactites, estalagmites, columnes i colades decoren les parets amb formes capritxoses.
Però el que realment sorprèn són les excèntriques: formacions que desafien la gravetat, creixent en direccions impossibles, com arrels que pengen cap al costat o que s’enfilen amunt com si volguessin fugir del subsòl. Aquesta anarquia geològica converteix cada racó en una escultura viva.
La màgia de les sales
Des del 1995, aquest tresor està obert al públic. El recorregut visitable permet recórrer uns 200 metres dels 510 explorats, amb passarel·les de fusta i una il·luminació tènue que no malmet el delicat ecosistema. La visita guiada, d’uns 45 minuts, és un viatge sensorial.
La primera parada és la Sala dels Llapis, batejada així per les fileres d’estalactites finíssimes que pengen del sostre com si fossin llapis blancs. Al centre, una estalagmita esvelta atrau totes les mirades, gairebé com una escultura col·locada expressament.
Més endavant, la Sala de l’Amfiteatre sorprèn amb petits gorgs d’aigua calcificada en forma de graderia. La llum s’hi reflecteix creant jocs visuals que fan creure que la roca es mou suaument.
I arriba un dels moments més especials: la Sala de la Música. Aquí, les estalactites són tan nombroses que algunes emeten sons quan es colpegen suaument, com un xilòfon natural que ressona amb ecos antics. Un record sonor que queda gravat tant com les imatges.
Una segona cova amb memòria històrica
El complex no s’acaba aquí. Al costat, hi ha la Cova del Dos, menys espectacular des del punt de vista geològic però plena d’interès històric.
S’hi han trobat restes d’ocupació humana del Neolític, i durant la Batalla de l’Ebre, en plena Guerra Civil, va ser refugi improvisat per soldats i veïns. Encara avui, en alguns racons, es poden veure marques i inscripcions fetes a mà, testimonis muts d’aquells dies convulsos.
És colpidor imaginar com un lloc tan silenciós va ser escenari d’esperança i de por, de vida quotidiana amagada entre les ombres.
Com arribar a la Cova de Benifallet
Aquestes coves es troben al terme municipal de Benifallet, al Baix Ebre, molt a prop del riu. Des de Barcelona, el viatge dura unes 2 hores i 20 minuts amb cotxe: només cal agafar l’AP-7 i, a l’altura d’Amposta, enllaçar amb la C-12 fins al poble. Des de Lleida, el camí és més curt i directe: una hora i 45 minuts per la mateixa C-12.
Arribar-hi ja és part de l’experiència, perquè la carretera segueix el curs de l’Ebre, regalant vistes de ribes verdes i muntanyes que s’obren al pas del riu.
El valor d’un tresor subterrani
Visitar les Coves Meravelles és molt més que veure formacions geològiques curioses. És entrar en un univers de silenci, foscor i frescor que contrasta amb la llum i la calor de la superfície. És deixar-se sorprendre per la creativitat de la natura, que ha necessitat segles per esculpir cada detall.
També és un viatge al passat: del Neolític als episodis dramàtics del segle XX, la cova ha estat refugi, testimoni i memòria. Avui, oberta al públic, es converteix en una lliçó viva de com la natura i la història poden conviure en un mateix escenari.
Consells per gaudir les Coves Meravelles de Benifallet
- Porta calçat còmode: el terra és condicionat, però l’ambient és humit.
- La temperatura interior és fresca, al voltant dels 16 graus, ideal a l’estiu però potser freda a l’hivern.
- Reserva amb temps: les visites són guiades i amb places limitades.
- No oblidis la càmera: la llum suau i les formacions creen imatges espectaculars.
Una escapadeta que val la pena
Les Coves Meravelles de Benifallet són un recordatori que, sota terra, hi ha un món igual o més sorprenent que el que veiem a la superfície. Potser no són tan conegudes com altres coves de Catalunya, però tenen un encant que les fa úniques: la combinació de misteri geològic, bellesa natural i memòria històrica.
Un indret on la natura s’ha pres el seu temps per escriure una història de pedra i aigua, i on l’ésser humà ha deixat també les seves petjades. I tu, t’atreviries a endinsar-te en aquesta aventura subterrània per descobrir un dels tresors amagats de Tarragona?