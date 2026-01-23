El poble d’Almeria que sembla Petra: més de 300 coves i un passat marcat pels pirates

Un destí on el passat es grava a la pedra i el present convida a explorar-lo. La primera imatge en arribar al penya-segat de la Terrera del Calguerín és colpidora: una paret de roca esquitxada de cavitats que s’obren com finestres cap a un altre temps.
La comparació amb Petra no és un caprici turístic; l’arquitectura excavada a la pedra, les múltiples altures dels habitatges i la connexió subterrània entre coves creen una atmosfera gairebé mística. I no és només un decorat: moltes d’aquestes cavitats encara estan habitades avui dia.
Cuevas de Almanzora: origen i geografia del lloc
Cuevas de Almanzora es troba al nord-est de la província d’Almeria, a la comarca del Llevant Almerienc. Està envoltada per serres i planes que històricament van facilitar l’accés a l’aigua, el cultiu i la mineria. Però el que realment ha definit el seu caràcter és la naturalesa tova de la roca que forma gran part del territori: un material modelable que durant segles va permetre als habitants excavar els seus habitatges directament a les vessants.
Aquesta roca sorrenca, erosionada pel vent i la pluja, ha creat formacions espectaculars. En alguns casos, els habitatges arriben a tenir fins a cinc altures, connectades per escales i passadissos que semblen trets d’una pel·lícula d’aventures. La densitat de cavitats en alguns barris ha generat comparacions amb llocs tan remots i exòtics com Petra, la ciutat rosa de Jordània.
Les cases‑cova: arquitectura a la roca
A la zona coneguda com Terrera del Calguerín, es concentra el major nombre de coves excavades: més de 300 cavitats foradades a diferents profunditats i altures. Algunes es van utilitzar com a habitatges familiars, altres com a estables, cellers, magatzems o refugis temporals.
La particularitat d’aquest conjunt és la seva complexitat vertical: diverses coves estan apilades unes sobre altres, comunicades per graons tallats directament a la roca. Algunes conserven fornícules, xemeneies i patis interiors excavats. En dies assolellats, la llum entra de manera natural per obertures estratègiques, generant jocs d’ombres que recorden temples tallats a la pedra.
Encara que moltes estan avui deshabitades, algunes continuen sent la llar de famílies locals. Altres han estat restaurades per a usos culturals, turístics o pedagògics, convertint-se en un valuós testimoni del mode de vida tradicional del sud-est peninsular.
Història de saquejos pirates i refugis
El passat de Cuevas de Almanzora no s’entén sense el mar. Tot i no estar directament a la costa, la seva proximitat al litoral la va convertir en una zona estratègica i vulnerable. Durant segles, vaixells pirates provinents del nord d’Àfrica van navegar pel Mediterrani a la recerca de punts de proveïment o saqueig.
Les cròniques locals mencionen nombrosos atacs. Les poblacions costaneres eren especialment fràgils, i les coves servien com a refugi natural davant les incursions pirates. La pròpia geografia, amb barrancs i formacions rocoses abruptes, facilitava amagar-se i resistir.
Durant l’època de la Reconquesta, els habitants musulmans també van utilitzar aquestes cavitats com a amagatalls davant l’avanç de les tropes cristianes. Algunes llegendes parlen de túnels secrets, passadissos subterranis i cambres ocultes on es protegien objectes de valor i documents.
Transformació i ús actual
El pas del temps no ha esborrat la funció d’aquestes coves. Encara que moltes van quedar en desús amb l’arribada de l’habitatge modern, altres van ser rehabilitades amb materials actuals i adaptades a noves necessitats.
Actualment, és possible trobar coves que funcionen com a allotjaments rurals, estudis d’art, petits cellers familiars o fins i tot espais d’exposició. El municipi ha promogut en els darrers anys iniciatives de conservació i divulgació, conscients del valor patrimonial i turístic d’aquest conjunt tan singular.
Veïns com la Carmen, una de les últimes habitants permanents de la Terrera del Calguerín, expliquen com “aquí dins es dorm fresc a l’estiu i càlid a l’hivern, com si la pedra et protegís”. El seu testimoni reflecteix no només una forma de vida, sinó també un vincle emocional profund amb l’entorn excavat.
Què veure i fer a Cuevas de Almanzora
A més de recórrer la impressionant zona de coves, Cuevas de Almanzora ofereix múltiples atractius. Al centre històric, destaca el castell del Marquès dels Vélez, una construcció gòtica del segle XVI que acull un museu i una pinacoteca.
A la pedania costanera de Villaricos es troben les restes arqueològiques de Baria, un antic assentament púnic-romà on s’han descobert monedes, ceràmiques i restes arquitectòniques. És un lloc ideal per combinar història amb una passejada vora el mar.
Les platges properes, els senders que creuen la Serra de l’Almagrera i les antigues restes mineres completen una oferta rica en matisos. El visitant pot explorar des dels secrets de la roca fins als paisatges oberts del Mediterrani almerienc.
Un tresor viu entre les roques
Cuevas de Almanzora no és només un poble peculiar, ni una postal exòtica que remet a Petra. És un testimoni viu d’adaptació, resistència i creativitat popular. Les més de 300 coves que perforen els seus turons expliquen una història que encara batega entre les parets de pedra.
En cada racó de roca foradada hi batega una memòria col·lectiva de segles. Coves que van ser refugi, llar i fortalesa davant el mar. Coneixes altres pobles excavats com aquest? Comparteix, comenta i ajuda’ns a redescobrir el patrimoni ocult que encara viu entre les pedres.