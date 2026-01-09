L’aigua brolla d’una cova: el naixement de riu més sorprenent d’Espanya i que has de veure almenys un cop a la vida

Al cor de Jaén, el naixement del riu Segura és un dels indrets més sorprenents, i alhora menys coneguts, d’Espanya. Una experiència visual i sensorial que convida a descobrir l’origen amagat d’un dels nostres grans rius.
Allà, entre roques calcàries i vegetació salvatge, l’aigua brolla d’una petita cavitat càrstica a uns 1.350–1.400 metres d’altitud. El fenomen natural captiva tant per la seva bellesa com per la força geològica i el simbolisme de ser el “punt d’origen” del riu. Un lloc on el silenci de l’entorn només és trencat pel so constant de l’aigua que neix.
Un naixement amagat a les entranyes de la muntanya
Situat al Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i les Viles, el naixement del riu Segura es troba en un entorn remot i colpidor. A pocs quilòmetres del municipi de Santiago-Pontones (Jaén), l’aigua emergeix des d’una surgència natural en la roca calcària. El lloc desprèn una aura gairebé mística.
L’entorn és aspre, pur i silenciós. L’accés es fa per camins senyalitzats i una passarel·la, i al voltant hi ha una àrea recreativa amb taules i panells informatius. Malgrat aquesta intervenció, la sensació de natura viva roman intacta: una bassa cristal·lina recull l’aigua que brolla de la muntanya.
En èpoques de pluges intenses, el cabal augmenta de manera notable i l’aigua pot sortir a borbollons. Alguns visitants han descrit aquest fenomen de manera semblant al “reventón”, encara que està documentat sobretot al riu Món i no de manera sistemàtica al Segura.
La cova que respira aigua
El punt de surgència és modest a primera vista, però d’un gran valor simbòlic. Des de l’interior fosc i humit, l’aigua flueix sense pausa, com si la muntanya respirés.
El que fa especial aquest naixement no és el seu cabal ni la seva fama, sinó el seu caràcter ocult i salvatge. És una surgència que sembla protegir un secret antic. El contrast entre la duresa de la roca i la fluïdesa de l’aigua crea una postal hipnòtica.
Hi ha altres rius a la península que també neixen de coves o surgències càrstiques, però pocs mantenen aquesta puresa visual. Aquí, tot i la presència d’una passarel·la de fusta per protegir la zona, la natura continua dominant: pedra, molsa, líquens i aigua que corre.
Riu Segura: del misteri a la vida
El Segura comença el seu camí amb humilitat, però ben aviat guanya cabal i personalitat. Des dels primers metres, l’aigua dona vida a l’ecosistema local: la vegetació es torna densa, els sons canvien, i petits amfibis i ocells hi fan acte de presència.
A mesura que el riu descendeix, transforma el paisatge: nodreix hortes, refresca pobles i és columna vertebral de valls senceres. Aquest tram inicial no és tan conegut com els que travessen Múrcia o Alacant, però és, sens dubte, el més autèntic.
El Segura és un dels rius més importants del sud-est peninsular. Però la seva ànima, el seu origen, batega en aquest racó gairebé secret entre muntanyes.
Com visitar aquest racó màgic
Per arribar al naixement del Segura cal desplaçar-se fins a la zona alta de Santiago-Pontones. Hi ha rutes de senderisme senyalitzades, però convé informar-se prèviament. No sempre és fàcil l’accés, i en èpoques de neu pot complicar-se.
L’ideal és visitar-lo a la primavera o després de pluges, quan el cabal és més generós i l’entorn mostra la seva màxima vitalitat. És recomanable portar calçat de muntanya, ja que hi ha trams amb pedra solta i humitat.
Respectar l’entorn és clau. Tot i la temptació d’acostar-se massa a la cavitat, cal no travessar les barreres de protecció ni alterar l’ecosistema. És un espai natural protegit i sensible.
El municipi ofereix allotjaments rurals i alguns panells informatius que enriqueixen la visita. Però el més valuós que hom s’endú no es troba en cap fulletó: és l’emoció de veure néixer un riu.
L’altre gran espectacle: el naixement del Riu Món
Tot i que el Segura impressiona pel seu misteri, el naixement del Riu Món, a Riópar (Albacete), és una altra meravella subterrània que mereix menció.
En aquest cas, l’aigua sorgeix des de la Cova dels Xorros i es precipita al buit en una caiguda espectacular de més de 80 metres. És un espectacle més sorollós i famós, on les cascades i basses formen un paisatge de pel·lícula.
El fenomen del reventón, on l’aigua irromp sobtadament després d’acumular-se sota pressió, és característic i ben documentat al Món. Al Segura, en canvi, el que es produeix és més aviat un augment sobtat del cabal després de pluges intenses. Així, mentre el Riu Món crida, el Segura xiuxiueja. L’un és espectacle; l’altre, revelació.
Per això, si ja has visitat el Món, el naixement del Segura et sorprendrà per la seva delicadesa i autenticitat. I si no has estat a cap dels dos, el Segura és un magnífic començament per enamorar-te del cicle de l’aigua.
Tornar a l’origen, entre aigua i pedra
Allà on la pedra respira i l’aigua sorgeix sense avís, l’ésser humà recorda la seva petitesa davant la natura. I tu, ja has sentit l’emoció de veure néixer un riu des de les entranyes de la terra? Comparteix aquest lloc amb qui mereixi veure’l almenys una vegada a la vida.