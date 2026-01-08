“L’alternativa perfecta a Barcelona”: així descriu The Telegraph aquesta ciutat catalana

Tot i que aquesta ciutat és la alternativa ideal a la saturació turística de la capital catalana, Barcelona continua sent una de les grans del turisme mundial.
Ni mines de sal ni cova del Diable: aquest racó desconegut de Tarragona ofereix màgia, llegendes i una aventura subterrània increïble
Gegants de pedra a Tarragona: una ruta entre cims, agulles i barrancs que expliquen històries sense fer servir la veu
La ciutat de Gaudí rep milions de visitants a l’any i encapçala els rànquings de densitat turística a escala global. Però, a només 97 quilòmetres, Tarragona s’alça com la gran alternativa. És una metròpoli que combina història, gastronomia i aquest encant mediterrani que només Catalunya pot oferir.
Tarragona elogiada per la premsa britànica
Tarragona té un gran encant i això ho ha reconegut el diari britànic The Telegraph, que ha dedicat un reportatge a les meravelles d’aquest destí turístic injustament subestimat. En el seu article, el mitjà britànic destaca que la ciutat “rep molt pocs turistes, tot i tenir un extraordinari llegat històric romà i una vida cosmopolita”.
La publicació ressalta com d’espectacular és el seu amfiteatre romà, la ubicació del qual davant del mar li dona una imatge màgica. Així mateix, dona el valor que mereix al conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l’any 2000.
Tarragona i els seus sabors del Mediterrani
A més del seu llegat històric romà i medieval, Tarragona conquista els seus visitants per la seva cuina. L’article del mitjà britànic també destaca aquest aspecte i fa referència al tradicional romesco de peix, un guisat mariner elaborat amb la emblemàtica salsa romesco, orgull de la gastronomia tarragonina.
Els sabors dels tomàquets rostits, combinats amb les nyores, l’all, el pa torrat, les ametlles i les avellanes torrades, i l’inconfusible aroma de l’oli d’oliva verge extra, el vinagre i la sal, han conquistat els britànics de The Telegraph.
Una escapada amb ànima
Segons Tarragona Turisme, organisme oficial de promoció turística de la ciutat, la urbs va superar el mig milió de visitants l’any passat. Però aquesta tendència va en augment i cada vegada més viatgers l’escullen com a escapada de cap de setmana o per passar les vacances d’estiu, atrets pel seu ambient únic.
No es tracta només del ritme més relaxat que Barcelona, del seu patrimoni, la cuina i l’autenticitat que conserva. També hi ha les seves platges: Platja del Miracle, l’Arrabassada, Savinosa, dels Capellans i la Móra. Tots aquests elements la converteixen en una de les joies més brillants i preuades del litoral català.
Per què Tarragona va captivar els redactors de The Telegraph?
Tarragona és una ciutat que combina història, cultura i costa, i és innegable que s’ha convertit en un destí ideal per a escapades des de Barcelona o per unes vacances completes.
Però, quins són els llocs imprescindibles de Tarragona que no pots deixar de conèixer? Són aquests:
El Conjunt Arqueològic de Tàrraco
Aquest és un recinte que concentra principalment vestigis i ruïnes romanes. Així mateix, conserva restes d’èpoques anteriors i posteriors. En aquest espai, ideal per a un recorregut històric i fotogràfic, hi trobem:
Amfiteatre Romà
Aquesta construcció data del segle II després de Crist, quan l’antic Imperi Romà ocupava Catalunya. Té vistes al Mediterrani i no només és un dels símbols de la ciutat, sinó que ens explica la seva història a través de les seves ruïnes i ens regala panoràmiques espectaculars del mar.
Circ Romà
Aquest espai es destinava a curses de carros i altres espectacles. Va ser construït entre els segles I i II després de Crist i s’ha integrat al nucli històric com a part del skyline de la ciutat.
Muralles Romanes
Rodegen la ciutat antiga i ofereixen vistes panoràmiques impressionants que només trobaràs a Tarragona. Entre les seves pedres mil·lenàries es pot sentir el xiuxiueig de la brisa que ve del Mediterrani.
Catedral de Tarragona
És l’edifici religiós catòlic principal de la ciutat i mostra una mescla d’estils romànic i gòtic. La trobes al cor del casc antic. La seva construcció va començar cap a l’any 1170 i està dedicada a Santa Tecla. Es va consagrar oficialment l’any 1331.
Aquest temple es va erigir sobre les restes d’un antic santuari romà dedicat a Júpiter, que més tard (durant la dominació musulmana) va ser una mesquita. Aquesta bella edificació reflecteix la superposició, mescla i equilibri de cultures que caracteritza Tarragona.
Altres llocs que pots visitar si vas a Tarragona són la Plaça del Rei i la Plaça de la Font, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), el Pont del Diable i la gran quantitat de restaurants, tavernes i cafès amb propostes variades per viure la ciutat a través del paladar.