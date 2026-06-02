Ni Cadaqués ni Begur: el poble de la Costa Brava amb cales blanques perfecte per recórrer a peu

L’estiu s’acosta de manera inevitable i la història de sempre es torna a repetir a les nostres pantalles. Busques una escapada idíl·lica i relaxant a prop del mar, però només trobes sorra massificada, aparcaments impossibles i preus completament desorbitats.
Si estàs pensant a reservar un hotel als destins turístics de sempre, estàs cometent l’error definitiu que arruïnarà els teus dies de descans.
Existeix un racó gironí que ha aconseguit mantenir intacte el seu passat pescador davant la invasió del turisme massiu. (Sí, nosaltres també respirem alleujats en comprovar que encara queden llocs autèntics a la costa).
El refugi de pescadors que amaga el secret de la Costa Brava
Mentre la majoria de viatgers s’aglomeren a les xarxes socials compartint fotos dels carrers col·lapsats de Cadaqués o Begur, els que de veritat coneixen el litoral desvien la seva ruta.
El nostre destí ideal es troba amagat en un punt estratègic de la comarca del Baix Empordà, un lloc on la relació amb el mar marca el ritme del dia a dia dels seus veïns.
Parlem de Calella de Palafrugell, un nucli mariner situat entre Llafranc i Tamariu que conserva l’essència més pura de les antigues viles de pescadors a peu de platja.
La seva bellesa és tan magnètica que el mateix Joan Manuel Serrat es va confinar en aquest entorn per compondre la seva cançó més famosa, “Mediterráneo”, inspirat per la calma d’aquest paisatge urbà.
La millor època per descobrir el seu encant és precisament ara, durant la primavera, quan les temperatures són suaus i es pot gaudir del silenci abans de l’arribada massiva de banyistes.
Un traçat urbà perfecte per oblidar el cotxe
L’arquitectura d’aquest poble és una autèntica solució contra l’estrès urbà gràcies a un disseny pensat exclusivament per recórrer-lo caminant amb el mar sempre visible.
El punt de partida imprescindible d’aquesta ruta és Port Bo, l’espai central on trobaràs les famoses arcades de Les Voltes tocant l’aigua.
En aquest passeig es concentren les antigues cases blanques, avui ocupades per petits restaurants que mantenen viva la tradició gastronòmica i on se celebra la mítica Cantada d’Havaneres.
Si puges una mica cap al nord, el carrer de la Gravina et sorprendrà amb les seves finestres de tons blaus i verds que desemboquen directament a l’orilla.
Una mica més enllà apareix el passeig del Canadell, una zona noble on destaquen els antics guarda-botes, petits refugis a la sorra on els mariners guardaven les barques i que avui són una icona visual del poble.
Per aconseguir les millors vistes panoràmiques, has de pujar al mirador de Manel Juanola i Reixach o apropar-te a la Punta dels Burricaires, un balcó natural perfecte per contemplar la costa des de les altures.
La ruta de cales amagades que pots conquerir a peu
La millor característica d’aquest litoral és que permet enllaçar una successió de platges paradisíaques en pocs quilòmetres i sense moure el cotxe del pàrquing.
Des de la sorra fina i les aigües tranquil·les de La Platgeta, l’itinerari et porta cap a la zona més àmplia de Port Pelegrí, que combina espais de roca i serveis excel·lents.
A prop d’allà, la platja de Sant Roc i el racó discret d’Els Canyers ofereixen un entorn molt més tranquil i lliure de la saturació habitual dels mesos de juliol i agost.
Si busques un paisatge més salvatge i abrupte, la teva elecció ha de ser El Golfet, una cala espectacular envoltada de pensegats imponents que sembla treta d’una pel·lícula d’aventures.
Tots aquests punts estan connectats pel cèlebre Camí de Ronda, un sender litoral que et permet caminar de forma segura mentre descobreixes coves amagades com la cala de Foradada.
A les afores del nucli urbà, la natura es torna encara més exuberant als Jardins de Cap Roig, un espai botànic creat l’any 1927 que fusiona plantes d’arreu del món amb unes vistes obertes al mar que tallen la respiració.
Com organitzar la teva escapada immediata des de la ciutat
Arribar a aquest oasi de pau és molt més ràpid del que penses, convertint-se en el pla perfecte per a aquest cap de setmana llarg.
El trajecte en cotxe des de Barcelona dura aproximadament una hora i mitja viatjant per l’AP-7 i connectant després amb la C-31.
Si viatges des de Girona, la distància és encara menor, ja que podràs plantar-te a la mateixa platja en només 50 minuts de conducció per vies comarcals ben senyalitzades.
El temps corre en la teva contra perquè el calendari avança ràpidament i les reserves d’allotjament ja estan començant a fregar el límit en tota la comarca.
Prendre la decisió de visitar aquest paradís de salnitre abans que comenci la bogeria de la temporada estival és el truc més intel·ligent per cuidar la teva salut mental.
Prepararàs la bossa de viatge aquest mateix vespre o deixaràs que t’ho tornin a explicar a l’octubre?