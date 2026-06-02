Ni Cadaqués ni Begur: el pueblo de la Costa Brava con calas blancas perfecto para recorrer a pie

El verano se acerca de manera inevitable y la historia de siempre se repite en nuestras pantallas. Buscas una escapada idílica y relajante cerca del mar, pero solo encuentras arena masificada, aparcamientos imposibles y precios completamente desorbitados.

Si estás pensando en reservar un hotel en los destinos turísticos de siempre, estás cometiendo el error definitivo que arruinará tus días de descanso.

Existe un rincón gerundense que ha logrado mantener intacto su pasado pescador frente a la invasión del turismo masivo. (Sí, nosotros también respiramos aliviados al comprobar que aún quedan lugares auténticos en la costa).

El refugio de pescadores que guarda el secreto de la Costa Brava

Mientras la mayoría de viajeros se aglomeran en las redes sociales compartiendo fotos de las calles colapsadas de Cadaqués o Begur, los que realmente conocen el litoral desvían su ruta.

Nuestro destino ideal se encuentra escondido en un punto estratégico de la comarca del Baix Empordà, un lugar donde la relación con el mar marca el ritmo del día a día de sus vecinos.

Hablamos de Calella de Palafrugell, un núcleo marinero situado entre Llafranc y Tamariu que conserva la esencia más pura de las antiguas villas de pescadores a pie de playa.

Su belleza es tan magnética que el mismo Joan Manuel Serrat se confinó en este entorno para componer su canción más famosa, «Mediterráneo», inspirado por la calma de este paisaje urbano.

La mejor época para descubrir su encanto es precisamente ahora, durante la primavera, cuando las temperaturas son suaves y se puede disfrutar del silencio antes de la llegada masiva de bañistas.

Un trazado urbano perfecto para olvidar el coche

La arquitectura de este pueblo es una auténtica solución contra el estrés urbano gracias a un diseño pensado exclusivamente para recorrerlo caminando con el mar siempre visible.

El punto de partida imprescindible de esta ruta es Port Bo, el espacio central donde encontrarás los famosos arcos de Les Voltes tocando el agua.

En este paseo se concentran las antiguas casas blancas, hoy ocupadas por pequeños restaurantes que mantienen viva la tradición gastronómica y donde se celebra la mítica Cantada d’Havaneres.

Si subes un poco hacia el norte, la calle de la Gravina te sorprenderá con sus ventanas de tonos azules y verdes que desembocan directamente en la orilla.

Un poco más allá aparece el paseo del Canadell, una zona noble donde destacan los antiguos guarda-botes, pequeños refugios en la arena donde los marineros guardaban las barcas y que hoy son un icono visual del pueblo.

Para conseguir las mejores vistas panorámicas, debes subir al mirador de Manel Juanola i Reixach o acercarte a la Punta dels Burricaires, un balcón natural perfecto para contemplar la costa desde las alturas.

La ruta de calas escondidas que puedes conquistar a pie

La mejor característica de este litoral es que permite enlazar una sucesión de playas paradisíacas en pocos kilómetros y sin mover el coche del aparcamiento.

Desde la arena fina y las aguas tranquilas de La Platgeta, el itinerario te lleva hacia la zona más amplia de Port Pelegrí, que combina espacios de roca y servicios excelentes.

Cerca de allí, la playa de Sant Roc y el rincón discreto de Els Canyers ofrecen un entorno mucho más tranquilo y libre de la saturación habitual de los meses de julio y agosto.

Si buscas un paisaje más salvaje y abrupto, tu elección debe ser El Golfet, una cala espectacular rodeada de acantilados imponentes que parece sacada de una película de aventuras.

Todos estos puntos están conectados por el célebre Camí de Ronda, un sendero litoral que te permite caminar de forma segura mientras descubres cuevas escondidas como la cala de Foradada.

A las afueras del núcleo urbano, la naturaleza se vuelve aún más exuberante en los Jardins de Cap Roig, un espacio botánico creado en 1927 que fusiona plantas de todo el mundo con unas vistas abiertas al mar que te dejan sin aliento.

Cómo organizar tu escapada inmediata desde la ciudad

Llegar a este oasis de paz es mucho más rápido de lo que piensas, convirtiéndose en el plan perfecto para este fin de semana largo.

El trayecto en coche desde Barcelona dura aproximadamente una hora y media viajando por la AP-7 y conectando después con la C-31.

Si viajas desde Girona, la distancia es aún menor, ya que podrás plantarte en la misma playa en solo 50 minutos de conducción por vías comarcales bien señalizadas.

El tiempo corre en tu contra porque el calendario avanza rápidamente y las reservas de alojamiento ya están comenzando a rozar el límite en toda la comarca.

Tomar la decisión de visitar este paraíso de salitre antes de que comience la locura de la temporada estival es el truco más inteligente para cuidar tu salud mental.

¿Prepararás la bolsa de viaje esta misma noche o dejarás que te lo cuenten nuevamente en octubre?