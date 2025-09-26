Polònia ha estrenat nova temporada aquest dijous i ha demostrat que hi havia moltes ganes del seu retorn a la graella de TV3. El programa de sàtira més exitós de la cadena ha recuperat el seu estil informal i l’humor més aplaudit en un programa que ha deixat en ridícul a la competència. Més de 287.000 espectadors han rigut en directe amb les bromes dels nostres polítics, el que suposa un 16,2% de share que els col·loca en primera posició del rànquing de programes més vistos de la nit.
Els de Minoria Absoluta han liderat la franja i, a més a més, per moltíssima diferència. Només cal veure que, en segon lloc, han quedat empatats El Hormiguero i La Revuelta amb un 7,5% de quota de pantalla cadascun… menys de la meitat que el Polònia de 3Cat. De res no ha servit que Pablo Motos entrevistés l’actor Álex González o que David Broncano tingués a plató a Raul Cimas. Els catalans volien seure al sofà a riure una estona amb el doble de Pedro Sánchez i així ho han fet.
La gala de Supervivientes, per la seva banda, ha tingut de tot i sembla que han passat un munt de coses. Ara bé, de poc ha interessat si fem cas a les xifres. En el gràfic, el reality de Telecinco queda molt per darrere amb un 6,5% que ni tan sols és suficient per entrar al TOP 3.
🎶 I jo que em feia il·lusions que entenguessin català a Catalunya 🎶#Polònia3Cat pic.twitter.com/rpADKjbEkW— Polònia (@polonia3Cat) September 25, 2025
TV3 també ha liderat si ens fixem en les xifres totals del dia. L’audiència mitjana del dijous 25 de setembre va ser d’un 15,7% de share. I per a aquells que es quedin igual, dir-los que és molt i molt superior a la de la competència perquè La 1 només va obtenir un 9,8% i, Antena 3, un 9,6%.
Què han dit els teleespectadors de l’estrena de Polònia?
Una nit més, doncs, ens adonem que Polònia continua agradant i força. A les xarxes socials, s’han llegit comentaris positius per les ocurrències dels guionistes. Alguns exemples? Un usuari que diu que ha trobat “molt divertits” els gags d’aquesta nit o un altre que aplaudeix haver rigut amb unes bromes incòmodes.
Sempre n’hi ha alguns que critiquen que es faci humor de coses greus, però, de la mateixa manera que els fans de Sílvia Orriols han corregut a criticar la imitació que han fet d’ella. Sigui com sigui, les xifres són bones i queda clar que ha estat una bona idea renovar un programa que agrada.