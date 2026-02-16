El Polònia de TV3 celebrarà els 20 anys en una gran festa al Teatre Victòria de Barcelona que s’emetrà, aquest dijous, en el seu horari habitual però amb una durada d’una hora i mitja. Per tal d’anar incrementant l’expectació, des de Col·lapse han entrevistat el Toni Soler perquè expliqui com serà aquesta gala i quin creu que és el secret del triomf del programa d’humor que s’ha mantingut tant de temps a la graella amb unes xifres d’audiència increïbles. El format s’ha mantingut pràcticament igual, amb gags d’humor molt fi i unes imitacions que s’aprofiten de la realitat per fer riure els teleespectadors. Expliquen les coses que passen i les decisions dels polítics de manera que facin gràcia, amb sàtira i cançons que s’han convertit en icòniques. Fa vint anys que disseccionen l’actualitat política amb humor i el director ha aplaudit que hagin arribat a imitar 1.136 personatges, 797 capítols, 8.396 gags i 550 musicals.
Des de la seva estrena, gairebé 6 milions de catalans i catalanes han vist el programa que continua liderant la seva franja en cadascuna de les 20 temporades, amb una quota mitjana del 19,8%. La gala, que serà dirigida per Enric Cambray, incorporarà elements teatrals i musicals per repassar la història del programa: “Crec que serà un espectacle total. Són 40 programes l’any, durant 20 anys, fets en unes hores de gravació molt estrictes i amb un pressupost molt ajustat. S’ha de fer que surti cada setmana. I no hem fallat mai. Hi ha programes que esdevenen petits clàssics i la gent no vol que canviïn“, ha aplaudit.
Ells no provoquen per provocar, insisteix: “Posar el dit a l’ull ho pot fer bastant gent. Per molt que siguis un programa de molta sàtira molt valent i molt atrevit; si no fa gràcia, no està fent el seu servei“, afirma. La clau de l’èxit, segons el seu creador, és haver tingut continuïtat i haver anat a rodar de l’evolució de l’actualitat: “Per això el format és bastant similar”. L’estructura s’ha mantingut en un context polític que ha canviat i que els ha forçat, moltes vegades, a improvisar a l’últim moment: “De vegades, hem hagut de gravar dues versions en casos que hi ha rumors sobre si algú dimitirà o no, d’una votació concreta…“.
A quins polítics han convidat per a la gala dels 20 anys del Polònia?
El programa d’humor i imitacions de TV3 ha aconseguit un munt de cameos al llarg d’aquestes dues dècades, amb més de 200 convidats de diferents àmbits. Jordi González ha volgut preguntar-li a Toni Soler si han convidat algun polític per a la gran festa dels 20 anys i hi ha hagut una resposta sorprenent: “A Isabel Díaz Ayuso se l’ha convidat i amablement ha rebutjat la invitació. Amablement, sí. Ens ha dit que gràcies per la invitació però… que anéssim a la merda. No, no. Ens ha dit que tenia altres compromisos, cosa que ja ens imaginàvem“.
“Donald Trump no anirà, t’he de dir que fliparia molt si vingués i estaria bé. La família reial tampoc, al final tenien no sé què… Però tindrem expresidents de la Generalitat, consellers, algun ministre i molta gent del món de la comunicació, del món dels esports o del món de la cultura”, ha explicat.
La gràcia del Polònia és que “fa gràcia“, ha repetit: “Això és el més difícil de tot, molt més que provocar perquè això ho pot fer, no diré qualsevol, però bastant gent. I la veritat és que no és gens fàcil. Que surti cada setmana és un valor que voldria que se li reconegués a l’equip que tenim, que és un equip molt creatiu, i no només els guionistes”, ha prosseguit en una entrevista que aplaudeix la gran feinada que fa un programa que ha aconseguit mantenir-se a la graella molt de temps.
“Veig que estem en el trànsit cap a un món nou en matèria de comunicació de masses i de consum de continguts. Això moltes oportunitats de feina que potser a la nostra època no hi eren, però a mi em genera vertigen”, ha reconegut pel que fa a com veu el futur de la televisió. Polònia continuarà, de moment, gràcies al reconeixement dels teleespectadors que confien en l’humor que més els agrada.