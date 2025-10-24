Les tafaneries d’Isabel Preysler prenen el lideratge al ‘Polònia’ de TV3

Isabel Preysler és la reina de la premsa del cor i sempre ho serà. Aquesta setmana està promocionant les seves memòries explosives, en les quals dispara contra Julio Iglesias i també comparteix les cartes íntimes que li enviava Mario Vargas Llosa. El Hormiguero ha volgut tenir-la com a convidada i aquesta entrevista, la primera a televisió, ha assolit un èxit d’audiència brutal.
Era d’esperar que deixés en ridícul La Revuelta de David Broncano a Espanya, que ha caigut a un 13,5% de share a Espanya (gairebé 7 punts menys que el programa de Pablo Motos). Però la sorpresa és que els teleespectadors catalans també han volgut assabentar-se de les tafaneries de la socialité, fins al punt que les formigues han pres el lideratge històric del Polònia de TV3. Aquest dijous, el 15,7% de l’audiència catalana ha seguit l’entrevista d’Isabel Preysler a Antena 3. A la mateixa hora, l’humor polític de TV3 s’ha quedat amb un 15,1% molt allunyat del que acostuma a fer sempre. De fet, no és habitual veure’ls ocupar la segona posició del rànquing dels programes més vistos.
Què ha explicat Isabel Preysler a El Hormiguero?
Però i tanta audiència a què es deu? Doncs, com dèiem, a tot el que ha explicat Isabel Preysler en aquesta entrevista amb Pablo Motos. El presentador l’ha tractat superbé, és clar, i ha deixat que promocionés el llibre de les seves memòries que acaba de publicar-se aquesta mateixa setmana. A Mi verdadera historia, fa un repàs als seus primers anys a les Filipines abans de traslladar-se a Espanya com a càstig d’uns pares que volien lligar-la massa en curt.
Per primera vegada, ha explicat per què va arribar a aquest país: “Tenia un xicot que no agradava als meus pares, un fill de banquers que també era playboy i tenia 10 anys més que jo”. Tenia 18 anys quan va mantenir les primeres relacions sexuals amb ell, ha reconegut després de la pregunta directa de Pablo Motos: “Estava bojament enamorada d’ell. Em va portar en avioneta a una illa on tenia una casa i els meus pares van enxampar-me, raó per la qual avui soc aquí”. Poc després coneixeria Julio Iglesias, amb qui va casar-se embarassada: “Vaig haver de casar-me amb ell embarassada i va ser duríssim perquè no estava preparada“.
Isabel Preysler ha criticat bastant el seu exmarit, sobretot perquè considera que no s’ha comportat bé amb els seus fills. Per exemple, li ha retret que no mostrés suport al seu fill Enrique quan aquest va decidir que també es dedicaria a la música: “No va comportar-se com hauria d’haver fet“. En aquesta entrevista, l’hem sentit donar detalls de la relació amb Carlos Falcó i també amb Miguel Boyer, a qui qualifica de l’amor de la seva vida.
Entre altres titulars? Quan ha reconegut que s’ha operat diverses vegades i que el pitjor retoc que s’ha fet mai ha estat el del seu nas: “El meu nas és la meva tortura“, diu. Ara bé, ningú no pot negar que està molt ben operada perquè ningú no diria que ha complert 75 anys veient la pell tersa i el físic espectacular que manté a la seva edat.
Tamara Falcó, en evidència per l’anècdota que ha compartit la seva mare
Com era d’esperar, Isabel Preysler també ha fet referència a la seva filla Tamara perquè és una de les col·laboradores d’El Hormiguero. En aquesta ocasió, l’ha deixat una mica en evidència perquè ha compartit una anècdota que reflecteix perfectament que no té pèls a la llengua i tampoc vergonya. A què ens referim? Doncs a la vegada en què la marquesa va conèixer Mario Vargas Llosa, un dia que va anar a casa a esmorzar amb la mare: “Tu saps com és Tamara, oi, que ho deixa anar tot? Doncs va preguntar-li a Mario directament que si estava casat i on era la seva dona, ja que li havia sobtat que era la tercera vegada que venia a dinar a casa aquella setmana“.
La pregunta l’hauria fet amb molta mala llet, és clar, així que Isabel l’hauria esbroncat després: “Vaig pujar com una fera fins a la seva habitació i vaig recriminar-li que se li hagués ocorregut dir-li una cosa així”. I què ha dit Tamara? Li han donat el micròfon, és clar, i s’ha justificat: “La meva mare em va voler matar, però en aquell moment era jo qui protegia la família”.
Una entrevista que ha donat molt de si i que ha agradat l’audiència, ja que a la corba es veu clarament que no han perdut teleespectadors al llarg de l’emissió.