RTVE va fer una aposta arriscada la passada temporada, portar el format de La Resistencia amb David Broncano a la televisió pública espanyola. Sota el títol de La Revuelta, però mantenint l’essència informal i esbojarrada de tots els anys que havien estat amb el programa a Movistar+. L’aposta de TVE, però, els ha sortit força bé i aquesta temporada han encetat la segona temporada amb alguns canvis i la intenció de competir per les audiències de l’access al prime time amb El Hormiguero, a qui han derrotat un parell de cops aquests últims mesos. Més enllà del presentador, que ja era conegut abans per La Resistencia, la primera temporada del format a La 1 va permetre que els espectadors coneguessin una col·laboradora que ho ha petat des que va començar a sortir a La Revuelta.
Lalachus, còmica i creadora de contingut s’ha convertit en el tàndem perfecte amb Broncano: seccions diverses, una gran capacitat per riure d’ella mateixa i les propostes més boges, com disfressar-se de la Bella i la Bèstia amb el presentador. Tant ha estat així que la cadena va decidir confiar en ells dos per presentar la nit més màgica de l’any: les campanades per donar la benvinguda a l’any 2025. Una de les incògnites d’aquests últims mesos ha estat saber si repetirien un any més després de veure l’èxit que van aconseguir i en el programa d’aquest dimecres 22 d’octubre, la parella ha posat fi al misteri.
Lalachus i Broncano repetiran enguany a les campanades de RTVE?
Tot i que encara queden uns mesos perquè arribi l’última nit de l’any, algunes cadenes de televisió ja han publicat qui són els escollits per conduir aquest espai televisiu que any rere any agrupa milers d’espectadors per donar la benvinguda a un nou curs. És el cas de TV3, en què Laura Escanes i Miki Núñez repetiran per tercer i quart any consecutiu respectivament. Ara bé, la cadena pública espanyola encara no ha revelat cap pista i encara hi havia la possibilitat que Broncano i Lalachus poguessin repetir, però aquesta setmana sembla que han posat fi a totes les especulacions.
En el programa Lalachus ha entrat per fer la seva secció setmanal, i en un moment concret en què apareixia la seva fotografia amb el vestit que va fer servir durant les campanades, ha aclarit si ella serà l’encarregada un any més de donar l’entrada l’any 2026. “Ara que ho he dit, aquest any què faràs la nit de Cap d’Any? Perquè no farem les campanades és clar…”, ha expressat Broncano, mantenint la seva opinió que va donar sobre complir aquesta responsabilitat només un cop. “Bé, ja ho vam dir, que molt bons records, però…”, ha continuat. Per la seva banda, Lalachus ha expressat que passarà aquesta data tan especial amb la família, però “recordant l’any anterior”. Amb un to de broma i per estirar el fil, han proposat juntes ambdues famílies i veure el moment tots dos junts.
La polèmica de l’estampeta
Ara bé, un dels moments polèmics de les campanades anteriors el va protagonitzar Lalachus, després de fer servir una estampeta amb la cara del bou que surt al Grand Prix. Organitzacions com el grup Hazte Oír van arribar fins i tot a denunciar-la perquè ho consideraven ofensiu contra la religió. Amb la causa tancada, Lalachus ha fet la que sembla l’última broma sobre el tema. “Per cert, quan vegis Ramón García i Ana Obregón fent les Campanades fixa’t en el que fan pel que sigui i si algú et dona una estampeta d’un programa de la teva infància i et diuen ‘treu-la si vols en algun moment important’ no ho facis”, ha expressat.
Les dades d’audiència de les campanades
RTVE encara manté el misteri sobre qui seran els responsables de posar-se al capdavant d’aquesta data tan especial per a totes les famílies del país, però el que va quedar clar és que l’edició anterior va ser tot un èxit. David Broncano i Lalachus van superar per golejada l’emissió d’Antena 3 amb el polèmic vestit de Cristina Pedroche i Chicote. Els treballadors de La Revuelta van registrar un 27,4% de share, en contraposició al 18,9% de share d’Antena 3. En el minut d’or de la retransmissió, TVE va guanyar amb el 33,1% de share i 5.642.000 teleespectadors, mentre que Antena 3 es va quedar amb el 32,6% i 5.550.000 persones. Sigui com sigui, sembla que aquest tàndem no repetirà enguany, per tant, qui seran els escollits?