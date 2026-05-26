David Broncano ha estat a punt de demanar-se la baixa mèdica després d’una gastroenteritis que l’ha deixat fet pols. El presentador ha pogut posar-se al capdavant de La Revuelta, però no sense dificultat. De fet, ha reconegut que poques vegades s’havia trobat tan malament com en aquesta ocasió.
No sap ben bé per què, va acabar patint una intoxicació alimentària molt forta: “Estava fatal, he tingut un problema greu i he estat un dia i mig sense menjar res. Mai no havia tingut una gastroenteritis tan forta“. Les quatre actrius entrevistades, les protagonistes de Tiene que morir mucha gente de Movistar, s’han quedat amb la boca oberta quan han sentit els detalls d’aquestes últimes hores de l’estrella de TVE.
“Ha estat un vertader drama, va haver-hi un moment en el qual vaig anar a doble raig”, ha dit amb molt de detall. Quan David Broncano va anar al lavabo, recorda que va arribar un moment en què gairebé es desmaia: “Em vaig quedar agafat al vàter en una situació bastant dramàtica. Mai no vaig estar tanta estona, vaig marejar-me i vaig desmaiar-me“, ha acabat deixant anar sense vergonya.
David Broncano explica per què s’ha comprat bolquers d’adults
La cosa no va quedar-se allà, ja que quan va aixecar-se després de tanta estona al lavabo, la “comporta encara no havia tancat“. La situació era dramàtica i va veure’s tan desesperat que va anar a la farmàcia per demanar alguna cosa que el calmés. Allà, sorprenentment, van acabar venent-li uns bolquers per evitar que es taqués els calçotets amb alguna petita fuga: “He descobert els bolquers d’adults, que són similars a uns calçotets”.
I no seria David Broncano si no hagués aprofitat aquesta història tan escatològica per fer-ne broma: “Ja he fet servir el bolquer aquest, crec que el portaré cada dia perquè mira ja he fet pipí“.
Un problema de salut que ha millorat, ja que ha pogut acudir al teatre per poder fer l’entrevista a aquest grup d’actrius.