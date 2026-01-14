Jesús Vázquez és un dels personatges de la setmana des que es confirmés que abandonava Telecinco després de més de 25 anys a la seva plantilla per poder fitxar per TVE. Ningú no s’esperava que carregués contra la cadena de la seva vida en les primeres declaracions que ha concedit sobre el tema, però ho ha fet i amb molta contundència. És per això que hi havia molta expectació per sentir què deia a l’entrevista a La Revuelta d’aquest dimarts, el seu debut a la cadena pública de la mà de David Broncano.
“Després de molts anys, soc aquí. Han estat tants anys, tantes coses bones, tanta carrera i tants programes. Lliure, lliure vull ser!“, ha dit a la seva entrada a plató que ha vingut acompanyada de molts aplaudiments. Sobre el final d’aquesta llarga etapa, s’ha limitat a dir que al desembre va acabar l’últim programa i va adonar-se que volia “un canvi”: “El meu contracte s’havia acabat una mica abans, però vaig posar-me al capdavant de Bailando con las estrellas per bon rotllo“.
Com és tradició al programa, el gallec li ha portat un regal. Doncs s’ha acabat enfadant quan David Broncano ha ficat el dit a la ferida: “Què són, coses de Telecinco?“. I el Jesús s’ha mostrat visiblement incòmode: “Deixa ja el tema de Telecinco“. Però l’altre ha fet cas omís i ha continuat interrogant-lo sobre com han estat els seus últims dies allà. Desgraciadament per ell, l’exestrella de la cadena privada s’ha tancat en banda i no ha volgut donar més detalls.
La ficada de pota de Jesús Vázquez a l’entrevista a La Revuelta
Una mica més endavant, Jesús Vázquez ha ficat la pota quan ha accedit a que David Broncano tafanegés quines fotografies té a la galeria del seu telèfon. La cosa és que, enmig d’aquest recull, s’ha trobat una captura de pantalla on es destacava la mala audiència que ha fet ¡Allá tú! en el seu retorn a Telecinco sense ell. David Broncano, en veure-ho, va voler mostrar-ho a càmera i el Jesús s’ha tornat a molestar: “No ho ensenyis, és molt recochineo“.
S’ha sentit malament, ja que semblava que s’estava mofant dels mals números que ha obtingut Juanra Bonet com al seu substitut. Avergonyit, Jesús Vázquez ha enviat un missatge de pau: “Prou, David, que això tindrà conseqüències per a mi. Que us vagi molt bé a tot l’equip, ànims, ho dic de debò. Estimo aquest programa que m’ha donat la vida i part del meu programa és gràcies a ell”.
De los pocos invitados que se atreve a enseñar la galería del móvil sin dudar un segundo #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/HnvEzWjVbQ— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026
Quants diners té Jesús Vázquez?
Com és habitual al programa, David Broncano ha volgut que el seu convidat respongués les preguntes clàssiques sobre sexe i diners. Jesús Vázquez no s’ha mullat al respecte, però sí que ha deixat anar informació sobre el tema: “No et diré que estic tieso perquè he guanyat els meus diners gràcies als molts programes i a la molta publicitat que he fet, però m’ha costat molt guanyar-lo. No tinc nens i ningú al meu càrrec, així que sí que he fet diners”.
Això sí, li ha jurat i rejurat que no té “ni idea” de quants diners té: “Et juro que no ho sé perquè ho tenim tot molt col·locadet amb inversions aquí i inversions allà. El meu marit inverteix els diners amb molta saviesa i ho tenim molt diversificat, així que no em queixo perquè m’ha anat bé”.
Ha estat curiós que reconegui que ja sap què faran amb tots els seus diners quan morin. I és que, des de fa uns quants anys, que tenen decidit que quan faltin els dos el seu testament serà solidari: “Tot el que no ens gastem en vida anirà íntegrament per als refugiats perquè jo soc ambaixador de bona voluntat de les Nacions Unides. Vull retornar-li a la societat tot el que m’ha donat“.
Posiblemente Jesúz Vázquez tenga dinero para hacer un gimnasio en casa a todos los que vean este vídeo. #LaRevuelta @_JesusVazquez_ pic.twitter.com/zW7rkK8L4J— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2026
Una entrevista curiosa que haurà agradat als fans del mític presentador, que engega una nova etapa lluny de la cadena que l’ha fet créixer. De moment, té signat el contracte com a presentador del Benidorm Fest i, després, té entre mans més projectes a TVE: “En un principi, ja tenim diverses coses per començar a preparar… però no es poden dir”.