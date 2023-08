Jesús Vázquez ha recuperat Allá tú, el mític concurs de les caixes. El presentador gallec ha tornat a televisió després d’uns anys “perdut” en què no rebia cap oferta que li interessés. Telecinco confiava que els més nostàlgics acompanyarien el presentador en aquesta aventura, però l’audiència no està sent tan bona com creien. A més a més, aquest diumenge han rebut moltes crítiques pel que ha passat en un dels jocs.

I què ha passat? Doncs que l’atzar, presumptament, hauria volgut que el mateix concursant tingués la millor caixa -la dels 250.000 € de premi- a les seves mans a les dues rondes. És molt complicat que això passi, però Jesús va mostrar que tenia aquesta xifra en la primera ronda quan tenia la caixa número 1 i va tornar a ensenyar el mateix paper quan va obrir la caixa 18 que li havia tocat després.

El problema va arribar a la segona ronda, precisament, quan la concursant va rebutjar l’oferta de 25.000 € del banquer en estar convençuda que era molt poc probable que el seu company tingués una altra vegada la caixa dels 250.000 €. La mala sort va voler que sí que tingués aquest premi i que ella ho perdés tot. Ràpidament, va començar a córrer per Twitter que el concurs podria haver-ho manipulat perquè es donés aquesta situació. Abans que es fessin virals els rumors de tongo, Jesús Vázquez va córrer a defensar la direcció.

Jesús Vázquez torna a Telecinco amb la nova versió d’Allá Tú | Telecinco

Jesús Vázquez defensa el programa de les acusacions de tongo

“Nois, és atzar. Es realitza un sorteig de les caixes i és impossible manipular el repartiment de premis en el programa. Vosaltres, els concursants, ho veieu amb els vostres ulls. Hi ha un sorteig amb boles i escolliu una bola a l’atzar. El notari prèviament ha assignat un número de caixa a una quantitat”, ha explicat el presentador.

Jesús Vázquez ha insistit que és “impossible de manipular” perquè hi ha dos filtres, la quantitat que fiquen a dins de la caixa i que els concursants escollin el número de caixa sense cap indicació: “Només l’atzar podia fer que tinguessis el gordo dues vegades. Vull que ho tingueu això al cap, que pot passar qualsevol cosa en aquesta taula”, avisava.