Carlota Corredera va marxar de Sálvame poc abans que el vaixell s’enfonsés. L’excusa oficial va ser que volia provar sort fora de televisió amb un projecte propi, encara que poques coses s’han sentit d’ella des de llavors. Sí que és cert que acaba d’estrenar un pòdcast, una feina que està promocionant amb un munt d’entrevistes impactants que l’han retornat a la primera línia mediàtica. En totes elles ve a dir el mateix, que mostrar-se com a feminista tan obertament ha tingut conseqüències negatives per a ella i que a Telecinco no tot és tan maco com sembla.

De fet, arriba a etzibar que actualment no té feina a televisió per culpa de la seva defensa del dret de les dones: “Ara que soc lliure professionalment puc dir que parlar de feminisme m’ha costat el meu lloc a televisió“. Cal recordar que va ser ella la presentadora del documental de Rocío Carrasco, a qui va defensar amb molta insistència.

Per què van acomiadar Carlota Corredera de Sálvame?

En una entrevista a El País deixa caure que la seva sortida de Mediaset no va ser massa agradable: “Jo sé què va passar i per què no estic allà, però això se li ha de preguntar a la cadena. Potser soc jo la primera peça que no encaixa en això que anomenen codi ètic. No sé si s’ha d’opinar de política o no, però sí que ha de fer-se amb perspectiva de gènere. Rotundament sí. L’entreteniment té la mateixa responsabilitat social que els Informatius”.

En una altra conversa, ara a l’ABC, va més enllà: “Jo he estat trencada en mil trossos per culpa de tenir veu pròpia i de parlar de feminisme. Ara bé, no em faran callar. Silenciar-me en els mitjans de comunicació és un intent de disciplinar les dones. Aquest peatge el denuncio sense victimisme, encara que no ho hagi aconseguit. He pensat moltes vegades què hauria passat si no hagués començat a presentar Sálvame el 2015, moment en el qual vaig passar de ser una persona anònima a una de molt coneguda. Ara tot el que dius i tot el que fas es converteix en titular, d’igual manera que també ho fa si t’engreixes…”, etziba en una crítica sonora a la premsa rosa.

Carlota Corredera carrega contra Sálvame després del seu acomiadament | Telecinco

Carlota Corredera reconeix que ha necessitat teràpia per digerir tot això

Ara diu que està millor, però que ha travessat un moment molt dur per culpa de tota aquesta història: “He après a digerir la fama gràcies a la teràpia i al meu entorn. No em puc penedir d’una cosa que he escollit voluntàriament. He pogut parlar de la violència de gènere i de feminisme en horari de màxima audiència, encara que això m’hagi costat el meu lloc a Mediaset i a la televisió”.

Van fer-la fora, per tant, per ser massa feminista i parlar-ne massa en antena? En cas de ser així, aquest seria un escàndol mediàtic que deixaria en molt mal lloc a la cadena i tot el grup de comunicació. Ara tenen ells la paraula i hauran de decidir si negar les acusacions de l’extreballadora o ignorar-les i intentar que la gent se n’oblidi.