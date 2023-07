Troben Johnny Depp inconscient a l’habitació de l’hotel abans d’un concert

Johnny Depp torna a protagonitzar un titular escandalós… i ja en van uns quants, aquests darrers anys. L’estrella de Hollywood i ara també músic, ha estat trobat inconscient a l’habitació de l’hotel tot just abans d’un concert que havia d’oferir amb la seva banda. Els fans només sabien que l’actuació a Budapest del passat 18 de juliol havia hagut de ser suspesa a últim moment per unes misterioses “circumstàncies inesperades“. No ha estat fins ara que s’ha filtrat a la premsa el veritable motiu, l’estat d’embriaguesa del nord-americà.

Expliquen que l’escenari estava preparat i que els membres de la banda havien pogut fer les proves de so corresponents a les hores prèvies a un concert. Tot estava preparat per a l’aparició de Johnny Depp i res no indicava que faltaria a la seva cita, el que va envoltar la seva absència de molta sorpresa i curiositat.

Fa unes setmanes, l’actor va anunciar que havia patit una fractura al turmell. Alguns van pensar que aquesta seria la justificació que posaria per no haver baixat a actuar finalment, però sembla que no va ser aquesta la causa. Diuen que un equip mèdic va haver de traslladar-se fins a l’hotel on estava allotjat quan membres del seu equip se’l van trobar inconscient a la seva habitació. L’ensurt devia ser enorme.

Johnny Depp travessa una mala època | Europa Press

L’actor i músic protagonitza titulars escandalosos | Europa Press

Podria tractar-se d’algun problema de salut, però la primera teoria relaciona aquest desmai amb un excés en la beguda d’alcohol. De fet, s’ha viralitzat una imatge seva de poques hores abans del concert en la qual se’l beu beure una copa. Des del 2017 que s’especula amb un possible alcoholisme de l’actor, sobretot quan van sortir a la llum uns documents que demostrava que es gastava 30.000 € al mes només en vi.

Johnny Depp reapareix després del problema de salut a Budapest

Cal recordar que Depp va confessar haver consumit drogues des de molt petit: “He pres aquestes substàncies per insensibilitzar-me davant dels fantasmes i dimonis que continuen amb mi des de la meva joventut”. Només un parell de dies després d’aquest estat d’inconsciència, el músic ha reaparegut en un concert a Polònia i això demostra que realment no era res greu que l’hagi hagut d’apartar dels escenaris una temporada.

johnny depp tonight at legends of rock | poland 🦇 pic.twitter.com/L4tqYxaskw — mik (@onlyxdepp) July 22, 2023

En les imatges d’aquesta última aparició pública no se’l veu amb molt bona cara, però almenys demostren que continua viu i sense cap problema de salut que requereixi d’una hospitalització.