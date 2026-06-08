Pau Cubarsí és un dels jugadors del Barça que han sorgit de la Masia. Nascut a Estanyol, un poblet de Girona, ha anat escalant fins a convertir-se en un jugador indispensable que ha aconseguit un bon grapat de fans. Jovenet i encara desconegut per a molts, acaba d’obrir una finestra a la seva vida privada en una entrevista que ha sorprès molt. El gironí protagonitza la portada de la revista GQ, de fet, on es defineix com una persona “tranquil·la” i “amb valors” i que intenta ser “ell mateix”.
Des de ben petit va tenir clar que volia ser futbolista, una passió “important” que arrossega des que anava amb els amics a jugar a la plaça: “Em permetia desconnectar i enfocar-me en una cosa molt pura”. El Barça ha amplificat aquesta afició, el club de la seva vida que diu que li ha ensenyat “tot”. Si alguna cosa el caracteritza és tenir les idees “molt clares” des del principi: “Ara he madurat i la meva mentalitat ha canviat”. Cubarsí no era del tot conscient de la influència que podria arribar a tenir com a jugador del primer equip, però creu que ha acabat aprenent a gestionar-ho.
Què l’ajuda a mantenir-se amb els peus a terra? Perquè des de fora se’l veu molt humil: “La meva família, els representants i els amics m’ajuden; tot aquell que està al meu voltant des de petit perquè em recorden d’on vinc i qui soc”. Alguns l’han criticat i ara treu a la llum com viu el fet de tenir detractors: “A vegades, la gent intenta buscar-te les pessigolles o trobar els teus punts dèbils. Crec que no els hi has de fer cas, has d’estar segur de tu mateix i tenir clar que aquestes persones només busquen atenció”.
Pau Cubarsí i els valors que vol transmetre com a jugador del Barça
Pau Cubarsí també ha parlat dels valors que li agradaria transmetre. Com a jugador del Barça, és conscient que té una imatge a mantenir: “Intento representar que cadascú pugui ser el que vulgui ser, que tingui llibertat d’expressió, que vagi amb la seva idea”. No li importa mostrar-se vulnerable, si ho requereix, ja que té clar que mostrar vulnerabilitat hagi de ser un motiu de burla: “El que vols és que la gent sàpiga com ets i això és el més honest”. El seu objectiu diu que és “ser bona persona” i no fer mal “a ningú”, el que diu molt d’ell.
Ha fet gràcia que Pau Cubarsí tregui a la llum que s’ha aficionat a les pel·lícules de Harry Potter: “He començat fa poc i m’ha encantat, encara que creia que no m’agradarien perquè em vaig llegir els llibres i pensava que l’adaptació mai no estaria a l’altura”. Un altre film que li agrada? Interstellarper la seva banda sonora “fantàstica”. Per exemple, quan es tracta de vestir, el futbolista descriu el seu estil com “senzill”.
Tot un seguit de perles que demostra com és el jugador en la seva faceta més personal.