TV3 sap que emetre futbol és una aposta segura i, últimament, està aprofitant-se amb unes audiències increïbles quan toca veure el Barça. Aquest dimecres, per exemple, la golejada de l’equip femení davant l’etern rival ha agradat moltíssim. A la cadena pública, el partit de Champions contra el Reial Madrid ha doblat la competència en la seva franja amb un espectacular 22,5% de quota. Juntament amb la prèvia i el postpartit, asseguren que ha arribat a prop de 750.000 espectadors. De fet, a la plataforma 3Cat i l’entorn digital ha estat el més vist del dia en directe amb més de 62.500 dispositius únics i també s’ha convertit en el partit femení més vist de la temporada.
Que el Reial Madrid pateixi un altre 2 a 6 del Barça, 17 anys després, sempre és una bona notícia per als culers. Les noies els han fet gaudir de valent amb una exhibició que sentencia els quarts continentals i traça una línia que uneix el recital del conjunt de Guardiola al Bernabéu, el maig del 2009, amb el de Romeu a Valdebebas. El postpartit, just abans de l’emissió del TN Vespre, també ha assolit un bon 22,1% de share que demostra l’emoció de l’audiència.
Quina audiència han fet les altres cadenes mentre TV3 emetia el futbol femení?
Mentrestant, les altres cadenes s’enfonsaven amb unes xifres d’audiència que no tenen absolutament res a veure amb l’aconseguida per TV3. L’altra cadena pública, TVE, s’havia d’acontenta amb el 10,4% de La Promesa i l’11,1% de Malas lenguas. I això pel que fa a la segona classificada -amb menys de la meitat que el partit de TV3-, però és que les altres quedaven encara més per sota. És el cas de Telecinco, que torna a quedar en ridícul amb el 3,9% d’un Diario de Jorge que no fa més que perdre teleespectadors. Tampoc no ha estat un bon vespre per a Y ahora Sonsoles d’Antena 3, que aconsegueix la medalla de bronze amb un 5,9% molt fluix.
Quan va acabar el futbol, les bones notícies van continuar per a TV3. El Telenotícies Vespre va assolir un boníssim 25,6% i, tot just després, també l’emissió ajustada de Joc de cartes va ser líder de la seva franja amb un 18,3% de quota de pantalla igualment bo. Un dia rodó per a la cadena pública catalana, que torna a demostrar que modificar la graella per donar-hi cabuda al futbol és una bona idea.