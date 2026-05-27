Alexia Putellas deixa el Barça, una notícia trista que semblava totalment impensable fins que ella mateixa ho ha confirmat en un vídeo molt emotiu. Mentre els culers ploren la marxa de la seva reina en un homenatge al Camp Nou que seguiran milers de persones, els més tafaners aprofiten per intentar esbrinar més coses d’una jugadora que ho ha donat tot al camp. Sempre hermètica pel que fa a la vida personal, la premsa rosa ha begut de les poques pistes que ha anat donat des que es fes famosa amb la samarreta blaugrana.
L’única relació amorosa que se li coneix és la que va tenir amb Olga Ríos, la representant d’influencers amb qui la van captar fent-se un petó a la platja el juny del 2023. Aquell viatge romàntic a Eivissa va ser la confirmació que havien iniciat una història d’amor i, a partir d’aquí, vam poder veure l’Olga animant-la des de la grada més d’una vegada. Mai no van fer-se declaracions maques públicament ni van voler compartir fotografies als seus perfils d’Instagram. Ara bé, no van impedir que s’acabés filtrant la seva ruptura l’estiu de l’any passat.
Que es deixessin de seguir a les xarxes socials va ser la primera prova que alguna cosa anava malament. I, efectivament, el seu entorn va acabar confirmant al periodista Javi Hoyos que havien decidit emprendre camins separats. Quins van ser els motius que van transcendir? Que la distància les havia afectat, ja que les feines les obligaven a viure una a Barcelona i l’altra a Madrid. A més a més, que la blaugrana estigués tan centrada en el futbol hauria acabat “afectant” a la relació. Va dir-se que les coses entre elles havien acabat bé, però, sense terceres persones ni mal rotllos: “Continuen estimant-se molt“.
La mort del seu pare, la gran pèrdua d’Alexia Putellas
Des que trenqués amb l’Olga, que no se l’ha tornat a relacionar amb ningú més. No se sap si torna a estar il·lusionada o si afronta soltera aquest gran canvi a la seva vida professional. El que sí que se saben són alguns detalls més de la seva vida privada, com la gran pèrdua que va experimentar quan era molt jove i que l’ha marcat per sempre. Ens referim a la mort sobtada del seu pare, Jaume Putellas, un gran culer que va aficionar-la al futbol i que va morir abans de veure-la convertida en una gran estrella.
Ella només tenia 18 anys quan el pare va perdre la vida als 50 anys després d’una malaltia complicada. Quan va guanyar la Pilota d’Or, de fet, va voler dedicar-li a ell: “Vull dedicar aquest moment a algú molt especial i espero no emocionar-me… Per qui ho faig tot, espero que estiguis molt orgullós de la teva filla. Allà on siguis, això és per a tu, papa“.
Alexia Putellas va tenir clar, des de petita, que es volia dedicar al futbol. L’hem vist triomfar amb el Sabadell, l’Espanyol, el Levante i, especialment, el Barça. Semblava clar que podia ser una gran estrella, però el futbol femení no aportava tants diners com ara i va voler compaginar-ho amb uns estudis superiors que li donessin un pla B per si acaba sense poder viure de la seva passió. A l’ABC expliquen que va estudiar Administració i Direcció d’Empreses, de fet, una carrera que pot servir-li en un futur quan decideixi retirar-se del futbol i jubilar-se.
Als seus 32 anys, Alexia Putellas ho ha guanyat tot amb el Barça. Que deixi enrere aquesta etapa després de més d’una dècada com a estrella culer és un gerro d’aigua freda per als seguidors del futbol femení. No se sap què farà i a quin club anirà, però de ben segur que li segueixen la pista a una de les jugadores més importants que hi haurà mai al club.