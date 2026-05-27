Alexia Putellas deja el Barça, una noticia triste que parecía totalmente impensable hasta que ella misma lo confirmó en un vídeo muy emotivo. Mientras los culés lloran la marcha de su reina en un homenaje en el Camp Nou que seguirán miles de personas, los más curiosos aprovechan para intentar averiguar más cosas de una jugadora que lo ha dado todo en el campo. Siempre hermética en cuanto a su vida personal, la prensa rosa ha bebido de las pocas pistas que ha ido dando desde que se hizo famosa con la camiseta blaugrana.

La única relación amorosa que se le conoce es la que tuvo con Olga Ríos, la representante de influencers con quien la captaron dándose un beso en la playa en junio de 2023. Aquel viaje romántico a Ibiza fue la confirmación de que habían iniciado una historia de amor y, a partir de ahí, pudimos ver a Olga animándola desde la grada más de una vez. Nunca hicieron declaraciones bonitas públicamente ni quisieron compartir fotografías en sus perfiles de Instagram. Ahora bien, no impidieron que se acabase filtrando su ruptura el verano del año pasado.

Que dejaran de seguirse en las redes sociales fue la primera prueba de que algo iba mal. Y, efectivamente, su entorno terminó confirmando al periodista Javi Hoyos que habían decidido emprender caminos separados. ¿Cuáles fueron los motivos que trascendieron? Que la distancia las había afectado, ya que los trabajos las obligaban a vivir una en Barcelona y la otra en Madrid. Además, que la blaugrana estuviera tan centrada en el fútbol habría acabado «afectando» a la relación. Se dijo que las cosas entre ellas habían terminado bien, sin terceras personas ni malos rollos: «Continúan queriéndose mucho«.

Alexia Putellas acaba la seva etapa al Barça | Europa Press/FCB

La muerte de su padre, la gran pérdida de Alexia Putellas

Desde que rompió con Olga, no se le ha vuelto a relacionar con nadie más. No se sabe si vuelve a estar ilusionada o si afronta soltera este gran cambio en su vida profesional. Lo que sí se saben son algunos detalles más de su vida privada, como la gran pérdida que experimentó cuando era muy joven y que la ha marcado para siempre. Nos referimos a la muerte repentina de su padre, Jaume Putellas, un gran culé que la aficionó al fútbol y que murió antes de verla convertida en una gran estrella.

Ella solo tenía 18 años cuando el padre perdió la vida a los 50 años tras una enfermedad complicada. Cuando ganó el Balón de Oro, de hecho, quiso dedicárselo a él: «Quiero dedicar este momento a alguien muy especial y espero no emocionarme… Por quien lo hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allá donde estés, esto es para ti, papá«.

Alexia Putellas tuvo claro, desde pequeña, que se quería dedicar al fútbol. La hemos visto triunfar con el Sabadell, el Espanyol, el Levante y, especialmente, el Barça. Parecía claro que podía ser una gran estrella, pero el fútbol femenino no aportaba tanto dinero como ahora y quiso compaginarlo con estudios superiores que le dieran un plan B por si acababa sin poder vivir de su pasión. En el ABC explican que estudió Administración y Dirección de Empresas, de hecho, una carrera que puede servirle en un futuro cuando decida retirarse del fútbol y jubilarse.

A sus 32 años, Alexia Putellas lo ha ganado todo con el Barça. Que deje atrás esta etapa después de más de una década como estrella culé es un jarro de agua fría para los seguidores del fútbol femenino. No se sabe qué hará y a qué club irá, pero seguro que le siguen la pista a una de las jugadoras más importantes que habrá jamás en el club.