Sofía de Borbón ha estudiado en Lisboa todo este curso, una ciudad que pronto dejará para trasladarse a otra capital europea. A partir del próximo septiembre, veremos a la hija pequeña de Felipe y Letizia en París. ¿Y qué hará allí? Estudiar el segundo año de la carrera universitaria que han elegido para ella, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La realiza en un centro privado adscrito a la Universidad de Londres, que atrae a muchos estudiantes porque propone realizar cada uno de los tres cursos en un campus de un país diferente. Lo que ahora se ha sabido es cuánto cuesta este periplo de la princesa española.

El medio digital Informalia ha podido averiguar que, en esta experiencia en el extranjero, la aristócrata no vive rodeada de un montón de escoltas ni con la rigidez que la forzaban a tener en la Zarzuela. Parece que empieza a tener una autonomía un poco más real de la que ha tenido nunca, ella que ha nacido en una familia tan encorsetada.

Con el inglés como lengua vehicular, Sofía no tiene problema a la hora de tener que aprender un nuevo idioma porque la han acostumbrado desde pequeña a recibir clases. Además de las asignaturas obligatorias, explican que en esta nueva etapa en París podrá cursar optativas de francés u otros idiomas como portugués o alemán. Estudiar en París es un sueño para muchos, una de las más atractivas y con más adeptos cuando se hacen las solicitudes de Erasmus cada año. Solo hay que pensar en la vida universitaria que tienen, con bibliotecas legendarias y cafés icónicos con fiestas y barrios enteros construidos alrededor de sus prestigiosas universidades.

Sofía de Borbón, en una de las fotos que han compartido desde Lisboa | Casa Real

¿Dónde vivirá Sofía de Borbón cuando se traslade a París?

También se ha sabido cuál será la residencia de Sofía en esta nueva etapa en el extranjero. La hermana pequeña de Leonor vivirá en la CIUP, la Cité Internationale Universitaire de París. Se trata de una ciudad universitaria gigante y de arquitectura digna de cuento a quince minutos del centro de la ciudad, que mezcla estudiantes de todos los países desde hace muchos años: «Aquí se comparten habitaciones, idiomas, fiestas y debates con los estudiantes de más de 150 países que pasan por aquí cada año«. Siempre se ha bautizado como una pequeña ONU juvenil porque está dividida en residencias que pertenecen a los diferentes países, con la Casa de España entre una de ellas.

¿La programación cultural? Espectacular, con casi mil eventos cada año entre teatro, cine, debates, exposiciones o música. De hecho, los aficionados a los instrumentos disponen de estudios de música, coros, bandas… Los estudiantes prácticamente no salen del campus, ya que allí tienen todo lo que pueden necesitar, desde restaurantes y bares hasta salas de estudio o teatros. Y la oferta deportiva es aún más exagerada, ya que encuentran pistas de tenis, campos de fútbol o aulas para realizar yoga entre muchas más ofertas. No sabrá qué elegir de todas las actividades que ofrecen, ya que pueden apuntarse a clases de debate o de teatro, participar en el huerto comunitario o escribir en la revista de estudiantes.

Lo más habitual es que los estudiantes ocupen una de las habitaciones que les ofrecen, una habitación individual que oscila entre los 13 y los 17 metros cuadrados y que puede contar con baño privado o compartido. Hay algunos apartamentos con cocina propia, mientras que otros les obligan a compartirla con otros compañeros. No se sabe qué opción elegirán para ella, pero lo más probable es que prioricen su seguridad y le recomienden que tenga un pequeño apartamento para ella sola. La Universidad confirma que la residencia cuesta entre 820 € y 1.200 € mensuales, una cifra elevada a la que se le debe sumar los 300 € al mes en comida, los 40 € de transporte público, los 15 € de telefonía y el seguro médico obligatorio de 20 € al mes. A partir de aquí, todo el dinero extra que quiera gastarse en ocio o ropa.

La familia real ha insistido una y otra vez que son Felipe y Letizia quienes se encargan de pagar todos estos gastos, los que dicen que no salen del dinero de los contribuyentes. Comprobarlo no es fácil, claro… Lo que sí parece confirmado es que la formación de la princesa española no será barata.