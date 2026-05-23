Masterchef sigue teniendo audiencias excelentes desde su estreno, un concurso culinario que funciona y que gusta mucho a los telespectadores de TVE que lo han convertido en uno de sus buques insignia. Este año, el jurado ha experimentado un cambio sorprendente con la salida de Samantha Vallejo-Nágera después de tantos años ligada. Jordi Cruz y Pepe Rodríguez sí que continúan, un tándem indispensable en este formato que parece que no está tan unido como podría parecer desde casa.

En una entrevista muy original, Pepe ha revelado por primera vez cómo es la relación real que mantiene con su compañero catalán. ¿Tienen buena relación? Se les ha visto competir y lanzarse dardos muchísimas veces, pero nunca había quedado claro si detrás había problemas o si se trataba de un síntoma más de su conexión y confianza. Ahora, el cocinero habla en Cuatro y deja claro que no siempre ha sido fácil trabajar juntos.

Pepe Rodríguez revela cómo es la relación real con Jordi Cruz | Cuatro

¿Tienen buena relación Jordi Cruz y Pepe Rodríguez de Masterchef?

Ya son muchos años compartiendo programa y eso siempre acaba generando momentos tensos. En sus piques se ha visto mucho humor, pero Pepe Rodríguez revela en 100% Únicos que este mal rollo aparentemente inocente ha cruzado la pantalla más de una vez. “Sí que hay rivalidad y nos picamos mucho. La nuestra es una relación buena como de hermanos, me encanta tocarle las narices porque sé que le molesta mucho. Cuando hacemos las pruebas entre jueces, yo me pico con él solo para hacerle rabiar”, dice.

Ahora bien, como decíamos, no todo son bromas: “Llegamos a estar un mes y medio sin hablarnos”. Y no era una época de descanso de Masterchef en la que cada uno tuviera sus proyectos, no, sino que ese enfrentamiento habría tenido lugar mientras grababan una de las temporadas del programa: «Hemos estado rodando día y noche en momentos en que no nos dirigíamos la palabra y el público no lo ha notado”, ha dicho en una declaración que aprovecha para destacar la profesionalidad de ambos.

Jordi Cruz habla de la relación que tiene con Pepe Rodríguez | 3Cat

Pepe Rodríguez no ha querido dar detalles sobre esta discusión, que habría tenido una consecuencia clara con esta frialdad en su relación. Sea lo que fuera, sin embargo, supieron arreglarlo y ahora la situación se ha reconducido. De hecho, en una entrevista reciente de Jordi Cruz él habló maravillas de su compañero: “He aprendido muchísimo de Pepe y de su capacidad de reírse de todo, incluso de los momentos difíciles. Quiero ser como él y no enfadarme tanto”.

Aun así, hubo un golpe fuerte en esta entrevista con Vicky Martín Berrocal: “El verdadero malo de Masterchef es Pepe Rodríguez, él disfruta cuando pica a los concursantes”. Una relación de hermanos que, como tal, pasa por momentos mejores y otros peores.