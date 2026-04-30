Jordi Cruz recibió críticas por todos lados debido a las controvertidas declaraciones que concedió a favor de que los cocineros becarios no cobraran porque estaban aprendiendo «de los mejores» y, seguramente, lo que deberían hacer es «pagar» por trabajar en restaurantes de primer nivel. Casi diez años después, ha querido justificarse en una intervención muy llamativa en el pódcast B3tter que vuelve a colocar aquella polémica en el centro de la actualidad. Ha cargado contra el periodista que, según él, «malinterpretó» sus palabras: «Escribió lo que le dio la gana y guardó aquellas declaraciones durante dos semanas para publicarlas el 1 de mayo, el día del trabajador. La compartió diciendo que yo defendía que trabajaran gratis«.

Recuerda que, días después, un «gestor de crisis» se presentó en su restaurante para proponerle ayudarle ante la crisis de imagen que estaba a punto de tener por culpa de aquel tema. Y es que, efectivamente, lo cancelaron: «Me hicieron pintadas en la puerta del restaurante donde me llamaban explotador. Fue un follón horroroso«. Muchos restaurantes se han alimentado de los becarios históricamente, dice, pero asegura que ni él ni sus tres estrellas Micheli lo han hecho «nunca»: «Yo quizás he tenido tres o cuatro alumnos en prácticas, siempre por convenios con escuelas. Hemos tenido un equipo suficientemente grande y no dependemos de la gente que viene aquí a aprender«. No fue un momento fácil para él, dice, ya que considera que lo trataron como un explotador cuando no lo es. Intentó defenderse, pero no sirvió de nada: «Hay gente que no quiere escuchar, te ponen una etiqueta y no te sacan de ahí. Es muy frustrante«.

Jordi Cruz habla de su relación con las drogas

En este pódcast, el cocinero también ha hablado de su relación con las drogas. Curiosamente, Jordi Cruz saca a la luz una anécdota que lo sitúa en casa de Eva González y Cayetano Rivera: «El torero liaba un porro para provocarla a ella, que siempre ha estado en contra de la marihuana, y yo di una calada. No pude reaccionar, me quedé tumbado en el sofá totalmente fuera de juego«.

No ha tenido mucha experiencia en este tema, aunque haya probado «otros tipos» de drogas: «En general no me han sentado nunca bien, así que he estado alejado de eso».

Jordi Cruz ha parlat de la relació amb les drogues | TVE

El miembro del jurado de Masterchef también ha hablado de la fama, lo que irremediablemente le ha acabado subiendo a la cabeza de alguna manera: «Fue muy poco a poco y no me di cuenta. La gente en la calle ve el estereotipo y no a ti, te dicen que eres muy guapo o muy tonto… cosas que te van levantando los pies del suelo que es donde deberían estar fijados». Un día, un compañero de la cocina le dijo en confianza que estaba muy «imbécil»: «Él me tenía aprecio y lo hacía por mí. Me di cuenta de que tenía razón, que estaba muy idiota. Yo soy cocinero, no soy cantante ni artista«.