Una joya medieval de calles empedradas y molinos en el lugar más bonito de Vall de Montcau

El asfalto de la gran ciudad a veces se vuelve insoportable y el cuerpo te pide a gritos un respiro urgente. Si estás buscando el destino perfecto para desaparecer este fin de semana, tenemos tu solución.

A poco más de una hora de la capital catalana existe un rincón blindado contra el tiempo donde el coche no sirve para nada. Un lugar donde los vehículos ceden el protagonismo al agua, a las casas de piedra y al silencio más absoluto.

Hablamos de un enclave misterioso que esconde secretos de la edad media entre sus callejones empinados. (Sí, nosotros también nos frotamos los ojos al descubrir que un paraje así seguía prácticamente intacto tan cerca de Barcelona).

Mura: el secreto mejor guardado del Bages

Este tesoro rural no es otro que Mura, un diminuto municipio de la comarca del Bages que solo cuenta con 234 habitantes en su censo oficial. Su tamaño es, precisamente, el mayor de sus atractivos actuales.

Ubicado en el corazón del espectacular Vall de Montcau, el pueblo se encuentra completamente rodeado por el relieve montañoso del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Una muralla verde que lo aísla del ruido.

Llegar hasta aquí es un auténtico espectáculo visual para el conductor. El trayecto desde el centro de la Ciudad Condal apenas supera los 55 kilómetros, lo que supone una hora y cuarto de viaje entre curvas de postal.

La estructura del núcleo urbano se organiza de manera milimétrica alrededor de la riera del Nespres, con viviendas medievales que desafían las pendientes. Es un laberinto de piedra diseñado exclusivamente para ser recorrido a pie y con calma.

La joya de la corona: Puig de la Balma y el Molí del Mig

La historia del año mil de este municipio se remonta oficialmente al cambio del primer milenio, manteniendo intacta su fisonomía agrícola y medieval. Durante siglos, la producción de vino, los huertos y los molinos fortificaron la economía de la zona.

El gran impacto visual de tu escapada te espera a solo dos kilómetros del centro histórico. Allí se alza Puig de la Balma, una impresionante masía del siglo XII construida directamente dentro de un abrigo rocoso natural.

Esta edificación histórica, que desafía las leyes de la arquitectura tradicional, funciona hoy como alojamiento, restaurante y museo etnológico. Es el rincón idóneo para desconectar y limpiar los pulmones de la contaminación urbanita.

La otra gran parada obligatoria es el Molí del Mig, documentado desde el siglo XI. Este antiguo complejo hidráulico muestra cómo los habitantes medievales dominaban el agua para producir harina y un cotizado aceite de oliva.

La ruta de las Mil Fuentes: un bálsamo contra el estrés

Para los apasionados del senderismo y la fotografía de naturaleza, Mura despliega un abanico de rutas acuáticas inigualable. El agua es la gran protagonista del entorno.

La ruta oficial de la riera del Nespres cuenta con un recorrido circular de 5,4 kilómetros y una dificultad moderada. El sendero te guiará de forma segura por fuentes naturales, la ermita de Sant Antoni y paisajes de ensueño.

Si buscas algo más intenso, la variante de las Mil Fuentes te llevará a descubrir manantiales ocultos como el Formatget o la Blanquerna. Es el entorno idóneo donde te das cuenta de que nuestro bolsillo no necesita grandes lujos para vivir una experiencia premium.

El beneficio de completar estas marchas va mucho más allá de lo puramente estético. Caminar junto al murmullo de la riera reduce los niveles de cortisol drásticamente, eliminando el estrés laboral acumulado en la semana de forma inmediata.

Letra pequeña importante: El éxito de Mura en redes sociales ha hecho que los fines de semana el pueblo registre un lleno absoluto. Si tienes pensado comer en locales míticos como Cal Carter o el Hostal de Mura, es obligatorio que reserves mesa con días de antelación. No te la juegues.

@albitis17 Parte 1 | Pueblos de Catalunya 🏡🌸⛰️ Hoy visitamos el pueblo medieval de Mura, tan sólo a 1 hora de Barcelona. Callejear un miércoles por estas calles tan bonitas, tranquilas, con gatitos y con ese día fue un regalo. Eso sí, si queréis comer allí reservarlo con antelación, nosotros confiamos en qué como no había nadie no haría falta y resultó que no, nos tuvimos que ir a otro pueblo a comer (colgaré otro vídeo de la comida) 😜 #pueblosdecataluña #catalunya #poblesdecatalunya #visitandopueblosmagicos #rutasporcataluña #mura #fypシ #parati #catalunyasecreta #visitcatalunya #poblesdecatalunya #poblescatalans #catalunyatiktok ♬ –

El románico que vigila el río y la mesa lista

Antes de emprender el regreso a casa, resulta imprescindible detenerse en la parte baja del núcleo urbano. Allí vigila la imponente iglesia de Sant Martí, un templo románico edificado a la orilla del río.

Su elemento más valioso y fotografiado es el espectacular pórtico del siglo XII, que muestra la Adoración de los Reyes Magos en el tímpano. Una obra de arte que certifica el rico pasado medieval que ostentaba la comarca.

¿Sabías que la gastronomía de Mura destaca por su apuesta radical por el producto ecológico y de proximidad? Restaurantes como Les Olles dels Caus lideran esta transición verde que conquista los paladares más exigentes.

La combinación de cultura, deporte al aire libre y platos tradicionales convierte este rincón en el candidato perfecto para romper la rutina. Una demostración palpable de que Cataluña esconde tesoros infinitos más allá de la costa.

Prepara la mochila hoy mismo: las plazas vuelan

Las temperaturas de este mes de mayo son la ventana temporal perfecta para disfrutar de la montaña sin sufrir los rigores del calor estival. En pocas semanas, el turismo interior colapsará los accesos al parque natural.

Los aparcamientos municipales habilitados a la entrada del pueblo son limitados y se completan antes de las diez de la mañana. No permitas que te lo cuenten el lunes por WhatsApp mientras tomas el café en la oficina.

Es una inversión de tiempo mínima para un retorno emocional y físico absoluto. Un calzado cómodo, ganas de andar entre piedras milenarias y la certeza absoluta de que el paraíso rural está mucho más cerca de lo que pensabas.

Al fin y al cabo, en un mundo hiperconectado, las mejores decisiones son las que nos obligan a guardar el teléfono y escuchar el agua correr. ¿Vas a quedarte otra vez en el sofá de casa perdiéndote el gran despertar verde de la Vall de Montcau?

Nos cruzamos en el sendero de la riera, buscando la sombra de la próxima roca.