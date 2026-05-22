El pueblo costero más encantador de la Costa Brava que muchos confunden con Cerdeña por su castillo del siglo XI

El deseo de escapar a una isla italiana suele morir cuando revisas el precio de los billetes de avión. Pero, ¿y si te dijera que el paisaje más exclusivo del Mediterráneo está a un tiro de piedra de tu casa?

Hay un lugar donde el azul del mar no tiene nada que envidiar al de la costa esmeralda sarda. Un rincón donde la arquitectura señorial se funde con el salitre y las redes de los pescadores en una danza que parece detenida en el tiempo.

Hablamos de un destino que combina el lujo visual con la historia más cruda. (Sí, nosotros también estamos buscando alojamiento allí después de ver las fotos del último atardecer).

Blanes: la puerta de entrada al paraíso mediterráneo

Aunque muchos lo asocian solo con el turismo familiar, Blanes esconde una cara sofisticada que la mayoría pasa por alto. Es el primer pueblo de la Costa Brava y, posiblemente, el que mejor ha conservado sus tesoros arquitectónicos.

Caminar por su fachada marítima es como asistir a una clase de historia del arte al aire libre. Las casas de los «americanos» —aquellos que se fueron a hacer fortuna a Cuba— salpican el paseo con detalles modernistas que quitan el aliento.

Dato clave: El perfil del pueblo está dominado por el imponente Castillo de Sant Joan. Subir hasta allí no es solo un ejercicio físico, es conseguir el mejor mirador de todo el litoral gerundense.

Desde la cima, la vista de la roca de Sa Palomera dividiendo la costa es, sencillamente, la imagen que tu galería de fotos necesita para ser la envidia de todos tus grupos de chat.

Jardines sobre el abismo: el beneficio de perderse

Si hay algo que justifica el sobrenombre de la «Cerdeña española» son sus jardines botánicos. Marimurtra es, para muchos expertos, el jardín más bello de Europa por su ubicación sobre los acantilados.

Imagínate un templo de mármol blanco, columnas clásicas y, de fondo, la inmensidad de un mar turquesa rompiendo contra las rocas. Es la estampa perfecta que define el lujo accesible de nuestra costa.

Consejo de experto: El parking cerca de la cala es muy limitado y se llena antes de las nueve de la mañana. Aprovecha el paseo que conecta el puerto con la cala; son apenas 20 minutos de vistas increíbles que te servirán de calentamiento.

El beneficio de visitar estos jardines ahora es que la floración de mayo está en su punto álgido. Los olores y colores son tan intensos que generan una sensación de bienestar casi narcótica. Es el lugar donde te das cuenta de que nuestro bolsillo no necesita cruceros de lujo para vivir una experiencia premium.

Se trata de un plan ideal para aquellos que buscan tranquilidad sin renunciar a la oferta gastronómica de primer nivel. Aquí el pescado llega directo de la lonja al plato, sin intermediarios ni artificios.

@elrafadetiktok La playa de Blanes, en la Costa Brava. Girona. ¿ A qué playa vas o que playa te gusta más ? ♬ sonido original – Rafa Vilalta Rueda

La «Cala Bona»: el secreto que los locales protegen

Pero el verdadero motivo por el que comparan este lugar con Cerdeña es la Cala Sant Francesc, conocida popularmente como Cala Bona. Una bahía resguardada del viento donde el agua es tan transparente que puedes ver el fondo a varios metros de profundidad.

Rodeada de pinos centenarios y villas de ensueño, esta cala ofrece ese aire de exclusividad que solo se encuentra en las mejores playas del mundo. Es el refugio perfecto para los que huyen del cemento y las aglomeraciones de las grandes ciudades.

¿Sabías que esta zona ha sido escenario de inspiración para pintores y escritores durante décadas? La luz de Blanes tiene una calidad especial que, según dicen, solo se repite en ciertos puntos del mar Tirreno.

La urgencia del ahora: antes de que suba el termómetro

Estamos en esta ventana mágica de tiempo donde la temperatura es perfecta para pasear y el agua ya invita al primer chapuzón valiente del año. En apenas tres semanas, la ocupación hotelera rozará el 100%.

Los precios de las terrazas frente al mar aún mantienen tarifas de temporada media, lo que convierte esta escapada en una decisión inteligente para tu economía y tu salud mental.

No dejes que el verano te atrape atrapado en el asfalto de la ciudad. Haz la maleta, pon rumbo al norte y descubre por qué no hace falta cruzar fronteras para sentir que has aterrizado en el paraíso más exclusivo de Italia.

Al fin y al cabo, las vacaciones no se miden por los kilómetros recorridos, sino por las veces que te quedas sin palabras ante un paisaje. ¿Vas a perderte el despertar de la Costa Brava?

Nos vemos en el mirador, con el viento de tramontana aclarando todas las preocupaciones.