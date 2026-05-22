El gran secreto de los barceloneses de la alta sociedad: el paseo marítimo más bonito de Cataluña a una hora de la capital

El ritmo de la rutina diaria nos está devorando la paciencia a marchas forzadas. Si notas que los niveles de agobio han rozado el límite, tu cuerpo te pide un cambio de aires urgente.

Existe un rincón del litoral catalán donde el tiempo parece haberse congelado por completo. Un trazado esculpido en la roca que conecta la esencia marinera más pura con la naturaleza salvaje.

Hablamos de un recorrido que esconde rincones completamente inaccesibles por carretera. (Sí, nos referimos a este tramo virgen del que todos hablan pero muy pocos se atreven a caminar entero).

La joya de los pescadores: el tramo de Sant Antoni a Calella

El histórico camino de ronda despliega su tramo más espectacular en el noreste peninsular. Esta ruta a pie une la extensa playa de Sant Antoni de Calonge con el emblemático núcleo de Calella de Palafrugell.

Es una de las mejores caminatas de la Costa Brava debido a la variedad de sus paisajes. Pasas de túneles excavados en piedra a calas diminutas con aguas de un azul turquesa casi irreal.

Advertencia de seguridad: El terreno tiene zonas bastante escarpadas y escalones irregulares debido a la erosión marítima. Es obligatorio llevar calzado de montaña para evitar resbalones peligrosos.

La recompensa visual justifica cada gota de sudor invertida en el trayecto. Las vistas panorámicas de los acantilados de granito rosa son el imán perfecto para los amantes de la fotografía de paisaje.

Calas ocultas y túneles de piedra

El itinerario forma parte del sendero de gran recorrido GR-92 que bordea todo el litoral de Cataluña. El inicio del tramo destaca por la comodidad de sus pasarelas de madera antes de adentrarse en la roca viva.

Durante los casi 11 kilómetros de recorrido cruzarás puntos tan emblemáticos como la cala de Roques Planes o el Cap Roig. La duración media para completar el recorrido a un ritmo tranquilo supera las tres horas de marcha.

El beneficio principal para el caminante es la desconexión absoluta que ofrece el murmullo constante de las olas. Es el lugar donde te das cuenta de que nuestro bolsillo solo necesita un buen bocadillo para disfrutar de un lujo de cinco estrellas.

Es un plan ideal para exprimir el fin de semana en pareja o con un grupo de amigos activos. La señalización con marcas blancas y rojas es excelente en todo el perfil de la costa.

El tesoro final: el encanto intacto de Calella

Si buscas una estampa que realmente se quede grabada en la retina, la entrada peatonal a Calella es imbatible. El pueblo mantiene las fachadas blancas y las barcas de madera en la arena.

Los famosos arcos de la playa de Port Bo ofrecen la sombra necesaria tras el esfuerzo físico. Ver cómo rompen las olas bajo los arcos de piedra es una experiencia que relaja el pulso de forma instantánea.

La combinación del verde de los pinos con el dorado de la arena fina crea un contraste cromático alucinante. ES el entorno ideal para limpiar los pulmones de la contaminación urbana.

Consejo de experto: Si vas a realizar la ruta de ida y vuelta, comienza a caminar antes de las 08:00 de la mañana. Evitarás las horas de máxima insolación y el calor sofocante en los tramos sin sombra.

El impacto positivo de esta caminata en la salud mental está respaldado por estudios de psicología ambiental. Caminar junto al mar reduce los niveles de cortisol y mitiga el estrés acumulado durante la semana de forma inmediata.

La ruta se masifica: el tiempo corre en tu contra

La primavera está tocando a su fin y las temperaturas invitan a los primeros baños de la temporada en el mar. Las plazas de aparcamiento gratuito cerca del inicio de la ruta comienzan a escasear a media mañana.

Los hoteles y restaurantes de la zona costera ya reportan una ocupación muy alta para las próximas fechas. No permitas que te lo cuenten a través de una pantalla de móvil; vive la experiencia en primera persona.

Es un esfuerzo físico moderado con una recompensa emocional incalculable. Prepara la cantimplora, ponte crema solar y lánzate a descubrir el sendero costero que redefine el concepto de libertad junto al mar.

Al fin y al cabo, las mejores jornadas son las que acaban con los pies cansados y la mente completamente despejada. ¿Vas a quedarte encerrado en la ciudad mientras el camino de ronda vive su momento más mágico del año?

Nos cruzamos en el sendero, disfrutando de la brisa marina en cada curva del camino.