El poble costaner més encantador de la Costa Brava que molts confonen amb Sardenya pel seu castell del segle XI

El desig d’escapar a una illa italiana sol morir quan revises el preu dels bitllets d’avió. Però, i si et digués que el paisatge més exclusiu del Mediterrani està a un cop de pedra de casa teva?
Hi ha un lloc on el blau del mar no té res a envejar al de la costa esmeralda sarda. Un racó on l’arquitectura senyorial es fon amb el salnitre i les xarxes dels pescadors en una dansa que sembla detinguda en el temps.
Parlem d’un destí que combina el luxe visual amb la història més cruda. (Sí, nosaltres també estem buscant allotjament allà després de veure les fotos de l’últim capvespre).
Blanes: la porta d’entrada al paradís mediterrani
Tot i que molts ho associen només amb el turisme familiar, Blanes amaga una cara sofisticada que la majoria passa per alt. És el primer poble de la Costa Brava i, possiblement, el que millor ha conservat els seus tresors arquitectònics.
Caminar per la seva façana marítima és com assistir a una classe d’història de l’art a l’aire lliure. Les cases dels “americans” —aquells que es van anar a fer fortuna a Cuba— salpiquen el passeig amb detalls modernistes que treuen l’alè.
Dada clau: El perfil del poble està dominat per l’imponent Castell de Sant Joan. Pujar fins allà no és només un exercici físic, és aconseguir el millor mirador de tot el litoral gironí.
Des del cim, la vista de la roca de Sa Palomera dividint la costa és, senzillament, la imatge que la teva galeria de fotos necessita per ser l’enveja de tots els teus grups de xat.
Jardins sobre l’abisme: el benefici de perdre’s
Si hi ha alguna cosa que justifica el sobrenom de la “Sardenya espanyola” són els seus jardins botànics. Marimurtra és, per a molts experts, el jardí més bell d’Europa per la seva ubicació sobre els pensegats.
Imagina’t un temple de marbre blanc, columnes clàssiques i, de fons, la immensitat d’un mar turquesa trencant contra les roques. És l’estampa perfecta que defineix el luxe accessible de la nostra costa.
Consell d’expert: El pàrquing a prop de la cala és molt limitat i s’omple abans de les nou del matí. Aprofita el passeig que connecta el port amb la cala; són tot just 20 minuts de vistes increïbles que et serviran d’escalfament.
El benefici de visitar aquests jardins ara és que la floració de maig està en el seu punt àlgid. Els olors i colors són tan intensos que generen una sensació de benestar gairebé narcòtica. És el lloc on t’adones que la nostra butxaca no necessita creuers de luxe per viure una experiència premium.
Es tracta d’un pla ideal per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a l’oferta gastronòmica de primer nivell. Aquí el peix arriba directe de la llonja al plat, sense intermediaris ni artificis.
La “Cala Bona”: el secret que els locals protegeixen
Però el veritable motiu pel qual comparen aquest lloc amb Sardenya és la Cala Sant Francesc, coneguda popularment com Cala Bona. Una badia emparada del vent on l’aigua és tan transparent que pots veure el fons a diversos metres de profunditat.
Envoltada de pins centenaris i viles de somni, aquesta cala ofereix aquest aire d’exclusivitat que només es troba a les millors platges del món. És el refugi perfecte per als que fugen del ciment i les aglomeracions de les grans ciutats.
Sabies que aquesta zona ha estat escenari d’inspiració per a pintors i escriptors durant dècades? La llum de Blanes té una qualitat especial que, segons diuen, només es repeteix en certs punts del mar Tirrè.
La urgència de l’ara: abans que pugi el termòmetre
Estem en aquesta finestra màgica de temps on la temperatura és perfecta per passejar i l’aigua ja convida a la primera capbussada valenta de l’any. En tot just tres setmanes, l’ocupació hotelera fregarà el 100%.
Els preus de les terrasses davant del mar encara mantenen tarifes de temporada mitjana, la qual cosa converteix aquesta escapada en una decisió intel·ligent per a la teva economia i la teva salut mental.
No deixis que l’estiu et agafi atrapat a l’asfalt de la ciutat. Fes la maleta, posa rumb al nord i descobreix per què no cal creuar fronteres per sentir que has aterrat al paradís més exclusiu d’Itàlia.
Al cap i a la fi, les vacances no es mesuren pels quilòmetres recorreguts, sinó per les vegades que et quedes sense paraules davant d’un paisatge. Vas a perdre’t el despertar de la Costa Brava?
Ens veiem al mirador, amb el vent de tramuntana aclarint totes les preocupacions.