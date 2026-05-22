Una joia medieval de carrers empedrats, antics molins d’oli i fonts al poble més bonic del Vall de Montcau

L’asfalt de la gran ciutat a vegades es torna insuportable i el cos et demana a crits un respir urgent. Si estàs buscant el destí perfecte per desaparèixer aquest cap de setmana, tenim la teva solució.
A poc més de una hora de la capital catalana existeix un racó blindat contra el temps on el cotxe no servei per a res. Un lloc on els vehicles cedeixen el protagonisme a l’aigua, a les cases de pedra i al silenci més absolut.
Parlem d’un enclavament misteriós que amaga secrets de l’edat mitjana entre els seus calleons empinats. (Sí, nosaltres també ens vam fregar els ulls en descobrir que un paratge així seguia pràcticament intacte tan a prop de Barcelona).
Mura: el secret més ben guardat del Bages
Aquest tresor rural no és altre que Mura, un diminut municipi de la comarca del Bages que només compta amb 234 habitants en el seu cens oficial. El seu tamany és, precisament, el més gran dels seus atractius actuals.
Ubicat en el cor de l’espectacular Vall de Montcau, el poble es troba completament envoltat pel relleu muntanyós del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Una muralla verda que l’aïlla del soroll.
Arribar fins aquí és un autèntic espectacle visual per al conductor. El trajecte des del centre de la Ciutat Comtal amb prou feines supera els 55 quilòmetres, la qual cosa suposa una hora i quart de viatge entre corbes de postal.
L’estructura del nucli urbà s’organitza de manera mil·limètrica al voltant de la riera del Nespres, amb habitatges medievals que desafien els pendents. És un laberint de pedra dissenyat exclusivament per ser recorregut a peu i amb calma.
La joia de la corona: Puig de la Balma i el Molí del Mig
La història de l’any mil d’aquest municipi es remunta oficialment al canvi del primer mil·lenni, mantenint intacta la seva fisonomia agrícola i medieval. Durant segles, la producció de vi, els horts i els molins van fortificar l’economia de la zona.
El gran impacte visual de la teva escapada t’espera a només dos quilòmetres del centre històric. Allà s’aixeca Puig de la Balma, una impressionant masia del segle XII construïda directament dins d’un abric rocós natural.
Aquesta edificació històrica, que desafia les lleis de l’arquitectura tradicional, funciona avui com a allotjament, restaurant i museu etnològic. És el racó idoni per desconnectar i netejar els pulmons de la contaminació urbanita.
L’altra gran parada obligatòria és el Molí del Mig, documentat des del segle XI. Aquest antic complex hidràulic mostra com els habitants medievals dominaven l’aigua per produir farina i un cotitzat oli d’oliva.
La ruta de les Mil Fonts: un bàlsam contra l’estrès
Per als apassionats del senderisme i la fotografia de natura, Mura desplega un ventall de rutes aquàtiques inigualable. L’aigua és la gran protagonista de l’entorn.
La ruta oficial de la riera del Nespres compta amb un recorregut circular de 5,4 quilòmetres i una dificultat moderada. El sender et guiarà de forma segura per fonts naturals, l’ermita de Sant Antoni i paisatges de somni.
Si busques alguna cosa més intensa, la variant de les Mil Fonts et portarà a descobrir manantials ocults com el Formatget o la Blanquerna. És l’entorn idoni on t’adones que la nostra butxaca no necessita grans luxes per viure una experiència premium.
El benefici de completar aquestes marxes va molt més enllà del purament estètic. Caminar al costat del murmuri de la riera redueix els nivells de cortisol dràsticament, eliminant l’estrès laboral acumulat en la setmana de forma immediata.
Lletra petita important: L’èxit de Mura en xarxes socials ha fet que els caps de setmana el poble registri un ple absolut. Si tens pensat menjar en locals mítics com Cal Carter o l’Hostal de Mura, és obligatori que reservis taula amb dies d’antelació. No te la juguis.
El romànic que vigila el riu i la taula llista
Abans d’emprendre el retorn cap a casa, resulta imprescindible aturar-se a la part baixa del nucli urbà. Allà vigila la imponent església de Sant Martí, un temple romànic edificat a la vora de la ribera.
El seu element més valuós i fotografiat és l’espectacular portada del segle XII, que mostra l’Adoració de l’any dels Reis Mags en el timpà. Una obra d’art que certifica el ric passat medieval que ostentava la comarca.
Sabies que la gastronomia de Mura destaca per la seva aposta radical pel producte ecològic i de proximitat? Restaurants com Les Olles dels Caus lideren aquesta transició verda que conquereix els paladars més exigents.
La combinació de cultura, esport a l’aire lliure i plats tradicionals converteix aquest racó en el candidat perfecte per trencar la rutina. Una demostració palpable que Catalunya amaga tresors infinits més enllà de la costa.
Prepara la motxilla avui mateix: les places volen
Les temperatures d’aquest mes de maig són la finestra temporal perfecta per gaudir de la muntanya sense patir els rigors de la calor estival. En poques setmanes, el turisme interior col·lapsarà els accessos al parc natural.
Els pàrquings municipals habilitats a l’entrada del poble són limitats i es completen abans de les deu del matí. No permetis que t’ho expliquin el dilluns per WhatsApp mentre prens el cafè a l’oficina.
És una inversió de temps mínima per a un retorn emocional i físic absolut. Un calçat còmode, ganes d’andar entre pedres mil·lenàries i la certesa absoluta que el paradís rural està molt més a prop del que pensaves.
Al cap i a la fi, en un món hiperconnectat, les millors decisions són les que ens obligen a guardar el telèfon i escoltar l’aigua córrer. Vas a quedar-te una altra vegada al sofà de casa perdent-te el gran despertar verd de la Vall de Montcau?
Ens creuem en el sender de la riera, buscant l’ombra de la propera roca.