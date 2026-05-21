Rosa López e Iñaki García formaban una de las parejas más estables del star-system español. Después de seis años juntos y un montón de declaraciones azucaradas, todo el mundo daba por hecho que acabarían casándose. La misma cantante había hablado en público sobre el tema y había dejado caer que también se planteaban ser padres pronto. ¿Qué ha pasado, entonces? El anuncio de la separación ha dejado a todos con la boca abierta. Ahora, es la protagonista quien da detalles en un comunicado bomba.

Pocas horas después de la publicación de la noticia en una revista del corazón, Rosa López ha querido pronunciarse públicamente y confirmar que la información es cierta. En un escrito que ha compartido a través de su perfil de Instagram, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo saca a la luz las razones que les han llevado a tomar esta inesperada decisión.

“Aunque siempre he intentado mantener esta parte de mi vida con discreción, siento que también es bonito poder dirigirme a vosotros desde el afecto y la honestidad”, inicia esta carta a los fans.

“Sí, Iñaki y yo hemos tomado caminos diferentes”, prosigue en unas líneas que no han debido ser fáciles de escribir. La revista fechaba esta ruptura de hace dos meses, pero recomponerse cuesta. Después de seis años compartiendo “vida, experiencias y muchísimos momentos bonitos”, ahora dice que comienza una nueva etapa para ambos.

¿Por qué han roto Rosa López e Iñaki García?

Parece que no son ciertos los rumores, no ha habido ninguna infidelidad en la ruptura de Rosa López y el agente de policía asturiano: “No ha pasado nada extraordinario, no hay conflicto ni ningún hecho concreto detrás de esta decisión. Simplemente la vida, las personas y los caminos a veces evolucionan”.

“Las relaciones comienzan desde la ilusión más bonita y, cuando terminan, también conllevan un proceso, emociones y una adaptación a una nueva realidad”, ha reflexionado Rosa López. Forma parte de la vida y cree que, con la madurez que dan los años y las experiencias, uno aprende a “transitar” estos momentos “desde el respeto, el afecto y el agradecimiento”.

La cantante ha tranquilizado a los seguidores cuando ha asegurado que está “bien y tranquila” mientras afronta esta nueva etapa “con mucho amor, con ilusión y también con curiosidad”. ¿Su objetivo ahora? Volver a encontrarse con ella misma desde este momento vital. Y es que cree que vivir esta nueva etapa en solitario también es un reto bonito: “Es una manera de continuar creciendo y conociéndome”.

Rosa López i la ruptura més sorprenent de l’any | Semana

Precisamente este fin de semana, inicia la gira y eso la ayudará a estar distraída: “Estoy muy centrada en mi música, en la gira y en todos los proyectos que vienen, que ahora mismo son una gran motivación para mí y una fuente enorme de ilusión”.

En este comunicado, Rosa ha querido agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido de unos fans que siempre la ayudan: “Os siento muy cerca y os quiero mucho”.