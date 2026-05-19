Harry de Inglaterra y Meghan Markle se dieron el «sí, quiero» justamente hace ocho años. El enlace fue de los más multitudinarios que se recuerdan, una boda digna de un cuento de hadas en la que nadie sospechaba que acabarían marchando hacia Estados Unidos y rompiendo con la familia poco después. Hoy, ella ha celebrado el aniversario con la publicación de un par de posts en Instagram que sirven para ver algunas fotos inéditas de aquel día. Millones de personas pudieron ver cómo iba la ceremonia porque fue televisada, pero evidentemente hubo momentos que los novios quisieron guardar para su intimidad.

Ahora, han abierto una ventana a uno de los días más felices de sus vidas y los podemos ver poniéndose los anillos, haciéndose la sesión de fotos de pareja, en el primer baile como marido y mujer -con coreografía incluida-, ofreciendo un brindis y dándose besos en unas fotos muy divertidas y espontáneas.

Meghan Markle y Harry de Inglaterra montaron una coreografía para el primer baile | Instagram

Los duques de Sussex, en un momento bonito del baile de novios | Instagram

También han compartido fotos espontáneas de la fiesta posterior | Instagram

Los problemas con el banquete que tuvieron los chefs en la boda de Harry y Meghan Markle

Con más de 600 invitados y 24 chefs que se encargaron de ofrecer un banquete impresionante en un castillo de Windsor decorado para la ocasión. Mark Flanagan, el cocinero en jefe de la familia real, fue el encargado de dirigir una operación que tuvo en cuenta que los ingredientes debían ser «más que frescos» y que los platos debían recordar a las infancias de Harry y Meghan. Todo parecía bastante fácil, pero poco antes del enlace hubo un contratiempo que lo hizo saltar todo por los aires.

Así lo explican en la revista Hello!, que recuerdan las declaraciones que obtuvieron de algunos de los chefs que trabajaron en la elaboración de aquel menú. Koulousias les confesó, por ejemplo, que les dijeron en el último momento que querían que todos los ingredientes que utilizaran salieran de la granja de Windsor. Esta exigencia complicó la preparación y tuvieron que adaptar el menú cuando quedaba muy poco: «No teníamos tiempo de cambiar nada y tuvimos problemas técnicos, pero al final salió todo bien».

Harry de Inglaterra y Meghan Markle, el día de su boda | Europa Press

Cabe destacar todo lo que explicó la pastelera, Claire Ptak, que dio detalles de su experiencia a Vanity Fair: «Nos reunimos a las cinco de la mañana para ir hacia Windsor y recuerdo, en un momento dado, girarme y ver que dos de mis pasteleros estaban dormidos». Seis personas estuvieron trabajando durante cinco días seguidos en la preparación de los pasteles, lo que los novios querían que fuera de limón y flor de saúco: «Los tuvimos en frío hasta el último momento, cuando nos tomó dos horas montarla«.

Ha pasado casi una década y la pareja continúa muy enamorada, ahora fuera del castillo y sin tantos privilegios como tenía en aquella época.