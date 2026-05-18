Úrsula Corberó se reincorpora hoy al trabajo, tres meses y medio después del nacimiento de su primer hijo. El pequeño Dante ha revolucionado la vida de la actriz catalana, que a través de las redes sociales se muestra totalmente cautivada por el pequeñín. Los fans no esperaban que publicara tantas fotos del bebé, pero los está deleitando con instantáneas tiernas que abren una ventana a su intimidad ahora que han ampliado la familia.

Siempre cuesta dejar atrás la baja de maternidad, cuando sientes que el bebé todavía es demasiado pequeño para tener que separarse de ti. A ella le apasiona trabajar de actriz, sin embargo, lo que también ayuda en estos primeros días. En un post que ha gustado mucho, la intérprete explica que comienza el rodaje de Jackal 2 y que experimentará un montón de cambios: «Qué afortunada, Dios mío«.

En el recopilatorio de fotos que ha compartido, algunas muy bonitas con la boca del bebé llena de babas, la clásica papada que tanta gracia hace en los más pequeños y con él sobre el padre mientras ambos descansan. Todas estas son imágenes naturales y sin artificios de un día a día en casa en el que también cuentan con la ayuda de los padres, tan encantados en el papel de abuelos como lo muestra la foto de una de las abuelas sentada al lado del pequeñín mientras miran por la ventana.

Chino Darín i el bebè, descansant junts al sofà | Instagram

L’actriu publica fotos divertides i cuquis del bebè | Instagram

Úrsula Corberó publica una foto molt tendra del petit Dante i l’àvia | Instagram

Úrsula Corberó publica fotos bellas con el hijo antes de reincorporarse al trabajo

Ahora bien, muchos se han fijado en el cambio de look que se ha hecho Úrsula Corberó justo ahora que vuelve al trabajo. La hemos visto con el cabello teñido de rubio, con flequillo y más capas en un par de fotos que dan una pista sobre el papel que interpretará en la segunda temporada de este thriller. La ficción, que está disponible en SkyShowtime, contará con Úrsula Corberó en la piel del nuevo amor del asesino que no sabe a qué dedica el tiempo libre.

Sus fans tienen ganas de volver a verla actuar en una de las múltiples producciones que contarán con su participación ahora que vuelve al trabajo más que preparada.

Cambio de look para Úrsula Corberó antes de reincorporarse al trabajo | Instagram

Úrsula Corberó vuelve al trabajo tres meses después de ser madre | Instagram

El post en Instagram se ha llenado de iconos de corazones y mensajes bonitos hacia el bebé, una monada que ha convertido a la exitosa actriz en madre a los 36 años.