Paulina Rubio y Colate continúan peleándose en los juzgados después de más de una década. La expareja se ha dedicado una acusación grave tras otra y, ahora, intentan que el juez decida quién de los dos está más capacitado para tener la custodia de su hijo. El adolescente, de 15 años, no debe tener recuerdos de los padres sin decirse de todo públicamente. Ahora, la justicia ha dado la razón a la cantante y ha considerado que el niño estará mejor viviendo en Miami con ella como ha hecho últimamente. No se acaba de entender que haya tomado esta decisión, teniendo en cuenta que lo último que se sabía era que el joven había pedido vivir con el padre y que la madre había ido a terapia tras ser acusada de haberlos agredido, presuntamente, a ambos.

En Fiesta, el programa de Telecinco, han tenido acceso a una sentencia que previsiblemente Colate terminará recurriendo porque le impide que el hijo se traslade a Segovia con él. ¿Y cómo es que el juez ha dictaminado a favor de Paulina? «La declaración del niño ha perjudicado bastante a su padre«. El empresario está «cansado» de esta situación, un tira y afloja en los juzgados que continúa sin una decisión clara: «He hablado con Colate, está tranquilo porque la armonía que hay con el hijo es muy sana y amorosa. El niño ha dicho ante el juez que él quiere vivir con el padre».

Si hacemos caso al testimonio de Colate, parecía claro que debían darle la razón a él. Así que aquí hay algo que no cuadra, y algún detalle han debido ver para fallar de esta manera. Las últimas imágenes que tenemos del adolescente son en compañía del padre, de hecho, ya que han pasado unas semanas juntos este verano en las cuales han estado recorriendo diferentes localidades de la costa española.

Novedades en el juicio de Paulina Rubio y Colate por la custodia del hijo | Europa Press

Colate acusa a Paulina Rubio de haberlo agredido durante su matrimonio

Este juicio por la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate ha servido para descubrir algunos detalles muy turbios de su matrimonio. Era más que obvio que las cosas no habían terminado bien entre ellos, ya que él ha puesto sobre la mesa los problemas con las drogas con la ex y también esta presunta agresividad. Nunca lo habíamos oído lamentar que la cantante lo hubiera agredido, pero ha utilizado este argumento en este último enfrentamiento. Colate ha dicho que lo había golpeado, al menos, dos veces durante los años que estuvieron casados.

Si no denunció estas agresiones en su momento, dice, fue para evitar un escándalo: «Nunca había pasado antes, es la madre de nuestro hijo y no quería ni denunciarlo ni hacerlo público». Habla de unas agresiones que habrían tenido lugar hace muchos años, por lo que tampoco lo puede demostrar: «Tengo evidencia de su violencia hacia mí, pero no aquí porque no quería que pasara todo esto. Nunca me había golpeado, era algo nuevo y no supe cómo reaccionar».

No es de extrañar, visto todo, que la guardiana que han designado para velar por los intereses del menor haya concluido que la relación del niño con los padres es «muy tóxica«. De hecho, su recomendación fue que el joven ingresara en un internado «alejado de ambos»… una afirmación que demuestra cómo están las cosas.

Paulina Rubio continuará teniendo la custodia del hijo | Europa Press

Paulina Rubio, mientras tanto, hace caso omiso a todo y opta por defenderse en un comunicado que centra en destacar su papel de madre entregada. Ahora bien, después de todo lo que se ha llegado a publicar, cuesta creer lo que dice: «Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto hacia su bienestar, su felicidad y su futuro».

Y Colate lo pone en duda: «Ha sido difícil, pero Nico no está bien en Miami y creo que ir a vivir a España conmigo es lo mejor para él. Se siente sometido a un entorno de tensión y control«, ha asegurado. Sea como sea, de momento no ha podido convencer al tribunal de Miami de que su traslado sea la mejor opción y tendrá que esperar.