Paulina Rubio i Colate continuen barallant-se als jutjats després de més d’una dècada. L’exparella s’ha dedicat una acusació greu rere una altra i, ara, intenten que el jutge decideixi qui dels dos està més capacitat per tenir la custòdia del seu fill. L’adolescent, de 15 anys, no deu tenir records dels pares sense dir-se de tot públicament. Ara, la justícia ha donat la raó a la cantant i ha considerat que el nen estarà millor vivint a Miami amb ella com ha fet últimament. No s’acaba d’entendre que hagi pres aquesta decisió, tenint en compte que l’últim que se sabia era que el jove havia demanat viure amb el pare i que la mare havia anat a teràpia després de ser acusada d’haver-los agredit, presumptament, a tots dos.
A Fiesta, el programa de Telecinco, han tingut accés a una sentència que previsiblement Colate acabarà recorrent perquè li impedeix que el fill es traslladi a Segòvia amb ell. I com és que el jutge ha dictaminat a favor de Paulina? “La declaració del nen ha perjudicat bastant al seu pare“. L’empresari està “cansat” d’aquesta situació, un estira-i-arronsa als jutjats que continua sense una decisió clara: “He parlat amb Colate, està tranquil perquè l’harmonia que hi ha amb el fill és molt sana i amorosa. El nen ha dit davant del jutge que ell vol viure amb el pare”.
Si fem cas al testimoni de Colate, semblava clar que havien de donar-li la raó a ell. Així que aquí hi ha alguna cosa que no quadra, i algun detall han hagut de veure per fallar d’aquesta manera. Les últimes imatges que tenim de l’adolescent són en companyia del pare, de fet, ja que han passat unes setmanes junts aquest estiu en les quals han estat recorrent diferents localitats de la costa espanyola.
Colate acusa Paulina Rubio d’haver-lo agredit durant el seu matrimoni
Aquest judici per la custòdia del fill de Paulina Rubio i Colate ha servit per descobrir alguns detalls molt tèrbols del seu matrimoni. Era més que obvi que les coses no havien acabat bé entre ells, ja que ell ha posat sobre la taula els problemes amb les drogues amb l’ex i també aquesta presumpta agressivitat. Mai no l’havíem sentit lamentar que la cantant l’hagués agredit, però ha fet servir aquest argument en aquest últim enfrontament. Colate ha dit que l’havia pegat, com a mínim, dues vegades durant els anys que van estar casats.
Si no va denunciar aquestes agressions en el seu moment, diu, va ser per evitar un escàndol: “Mai no havia passat abans, és la mare del nostre fill i no volia ni denunciar-ho ni fer-ho públic”. Parla d’unes agressions que haurien tingut lloc fa molts anys, per la qual cosa tampoc no ho pot demostrar: “Tinc evidència de la seva violència cap a mi, però no aquí perquè no volia que passés tot això. Mai no m’havia pegat, era una cosa nova i no vaig saber com reaccionar”.
No és d’estranyar, vist tot, que la guardiana que han designat per vetllar pels interessos del menor hagi conclòs que la relació del nen amb els pares és “molt tòxica“. De fet, la seva recomanació va ser que el jove ingressés en un internat “allunyat de tots dos”… una afirmació que demostra com estan les coses.
Paulina Rubio, mentrestant, fa cas omís a tot i opta per defensar-se en un comunicat que centra en destacar el seu paper de mare entregada. Ara bé, després de tot el que s’ha arribat a publicar, costa de creure el que diu: “Els meus fills són i sempre seran la meva prioritat. Ser mare no només és una part de la meva vida, és la meva raó de ser i el paper més important que tindré. Cada decisió que prenc neix de l’amor incondicional, de la protecció i del compromís absolut cap al seu benestar, la seva felicitat i el seu futur”.
I Colate ho posa en dubte: “Ha estat difícil, però Nico no està bé a Miami i crec que marxar a viure a Espanya amb mi és el millor per a ell. Se sent sotmès a un entorn de tensió i control“, ha assegurat. Sigui com sigui, de moment no ha pogut convèncer el tribunal de Miami que el seu trasllat sigui la millor opció i haurà d’esperar.